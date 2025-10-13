Autoridades de Entre Ríos sobre búsqueda del remisero: Lautra paró a poner combustible y "ya no estaba Martín"

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos , Néstor Roncaglia, se refirió a la situación en la investigación por el remisero desaparecido luego de trasladar al uruguayo Pablo Lautra.

"Es un hecho aberrante y falta lograr la ubicación de esta persona que aparece. Lamentablemente se encuentra este cadáver. No podemos certificar que sea la persona buscada, Martín Palacios, pero tenemos evidencia por la zona y va a ser motivo de estudio su cuerpo, su ADN para identificarlo, pero igualmente va a seguir la búsqueda, por las otras extremidades", indicó Roncaglia en una rueda de prensa.

Lautra mató a su expareja y a su exsuegra, luego secuestró a su hijo de cinco años, que estaba con él al momento de ser detenido en Gualeguaychú. Antes, viajó con el remisero que desapareció y cuyos posibles restos fueron encontrados en Entre Ríos, aunque resta la identificación.

La hermana de Palacios hizo la denuncia de la desaparición el 8 de octubre. La mujer señaló que su hermano había combinado para levantar a un uruguayo en Concordia, pero que "llamándolo por teléfono, no se pudieron comunicar nunca más", narró la fiscal del caso, Daniela Montangie. La denuncia también fue realizada en Córdoba.

"Luego, con una investigación sigilosa de cámaras, de antenas de teléfonos y demás, se vio que esta ubicación, entre General Campos y Concordia, era la zona donde se había perdido la señal y por las cámaras se ve que el auto estuvo como dos horas en esta localidad, y después siguió", indicó la fiscal.

Por el relato de la hermana y por las imágenes de cámaras de seguridad que muestran el saludo con beso, se desprende que se conocían el femicida y el chofer del vehículo.

"Resta que lo identifique la familia. Hay altas probabilidades de que sea él por todo el contexto y la investigación que se viene cursando, pero falta la investigación atento a que el cuerpo está desmembrado", agregó.

También por cámaras de seguridad pudieron determinar que Lautra paró con el auto a poner combustible y que ahí "ya no estaba Martín", dijo el ministro. En otros casos vieron como el auto "iba y venía" por una misma ruta, en algunos casos con luces apagadas, y que eso llevó a que la Policía determinara la zona de búsqueda.

"Lo de Córdoba está medianamente confirmado. Le encontramos el arma, que creemos que es el arma homicida, dentro del cuarto del hotel. Dinero, más de 3.000 dólares, 200.000 pesos", agregó Roncaglia y dijo que el cruce de Uruguay a Argentina fue clandestino, en una piragua.

"Evidentemente es una mente es una mente criminal, un plan criminal clarito: desde Uruguay que cruzó acá, cruce clandestino, no pasó por un paso, estuvo alojado en un hotel en Concordia, tres días, con otra identidad con número de documento falso, que correspondía a una mujer", detalló.

El ministro afirmó que uno de los temores era que el hombre matara a su hijo de cinco años.

"El menor fue trasladado desde Gualeguaychú a otro lugar, en resguardo y contención", sostuvo el jefe de Policía Claudio González.

Las autoridades evalúan los pasos a seguir con Lautra, detenido en Gualeguaychú, porque debe responder por los crímenes en Córdoba pero también por el del remisero en Entre Ríos.