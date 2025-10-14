RECIBÍ EL NEWSLETTER
CERRITO DE LA VICTORIA

Un adolescente de 15 años está grave en CTI tras recibir un disparo accidental en la cabeza con una chumbera

El hecho ocurrió en la noche del lunes en el Cerrito de la Victoria. El autor del disparo fue un amigo de la víctima de 17 años.

ataque-cerrito-policia.jpg

Un adolescente de 15 años está grave internado en el CTI luego de que un amigo de 17 le efectuara un disparo accidental en la cabeza con una chumbera. El incidente se registró en la noche del lunes en García de Zúñiga y Juan Acosta, en Cerrito de la Victoria.

Otro de los amigos, de 17 años, llamó a los padres de la víctima, que al llegar al lugar encontraron a su hijo sentado en un sillón. Estaba consciente y tenía un orificio de bala a la altura de la cien izquierda con un leve sangrado. Al ser consultado por lo ocurrido, respondió con dificultad para hablar y dijo que le dolía la cabeza.

Una unidad de emergencia médica móvil trasladó al adolescente herido a la emergencia del Hospital Evangélico, donde un médico le diagnosticó una herida de arma de fuego en hemisferio izquierdo, fue derivado al CTI en estado grave.

Foto: Subrayado. Hospital del Cerro, Montevideo.
Seguí leyendo

Adolescente de 17 años fue baleado y atendido en el hospital del Cerro; los atacantes iban en moto

Los adolescentes de 17 años fueron hasta el centro de salud y al ser consultados sobre lo ocurrido coincidieron en señalar que estaban practicando con una chumbera cuando uno de ellos presionó de forma accidental la cola del disparador mientras manipulaba el arma y efectuó un disparo que impactó en la cabeza de su amigo. El arma de fuego es propiedad del adolescente que presenció lo ocurrido y fue incautada por la Policía.

El Departamento de Homicidios investiga el caso y fue enterada la Fiscalía de Adolescentes de 1º turno, que dispuso el relevamiento de cámaras y testigos, continuar atento al estado de salud de la víctima, y la citación con adultos responsables del autor y del testigo del hecho.

La madre del testigo contó que, de acuerdo al relato de su hijo, estaban los dos adolescentes con el arma cuando vieron venir a la víctima y uno de ellos le efectuó un disparo con la chumbera para asustarlo y le impactó en la cabeza.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de las manchas de sangre encontradas en la vía pública en el cruce de Joaquín Artigas y García de Zúñiga.

Temas de la nota

Lo más visto

video
LAS PIEDRAS

Un pae umbanda fue condenado a 15 años de cárcel por abuso sexual y violación de dos menores de edad
ROCHA

Motociclista volvía de festejar su cumpleaños y chocó una rotonda; su cuerpo fue hallado horas después en una cuneta
ARGENTINA

Gualeguaychú: encontraron la billetera del remisero desaparecido entre las pertenencias de Pablo Laurta
ARGENTINA

Autoridades de Entre Ríos sobre búsqueda del remisero: Lautra paró a poner combustible y "ya no estaba Martín"
montevideo

Policía busca a un taxista desaparecido desde el sábado; su vehículo fue encontrado incendiado

Te puede interesar

Un adolescente de 15 años está grave en CTI tras recibir un disparo accidental en la cabeza con una chumbera
CERRITO DE LA VICTORIA

Un adolescente de 15 años está grave en CTI tras recibir un disparo accidental en la cabeza con una chumbera
Orsi sobre Gaza: Se detuvo la masacre que estaba ocurriendo, se devuelve la gente que hacía dos años había sido secuestrada video
PRESIDENTE SOBRE EL FIN DE LA GUERRA

Orsi sobre Gaza: "Se detuvo la masacre que estaba ocurriendo, se devuelve la gente que hacía dos años había sido secuestrada"
Foto: FocoUy. video
seguridad pública

Orsi dijo que en seguridad "a veces hay señales complicadas" pero que "hay que seguir confiando" en las instituciones

Dejá tu comentario