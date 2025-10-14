Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado

Un joven de 24 años fue condenado luego de estafar a un hombre con un falso alquiler de vivienda en Maldonado .

El hecho ocurrió entre fines de setiembre y comienzos de octubre. El 24 de setiembre, la víctima, que buscaba alquiler en Maldonado, contactó a través de una red social por una vivienda en el barrio fernandino La Sonrisa. El arrendador le indicó que para proceder con el alquiler, debía depositar en total de 30 mil pesos en una red de cobranza.

El pago fue efectuado por la víctima el 4 de octubre y el 5 de octubre realizó su mudanza, pero una vez en el lugar, personal de limpieza le señaló que esa vivienda no estaba para alquilar.

Tras percatarse de la situación, el hombre realizó la denuncia el mismo domingo 5 de octubre. Los investigadores pudieron identificar a Alexis Damián De León De León, de 24 años, como el autor de la estafa. Además de antecedentes penales, había una orden de detención por estafas que cometió el año pasado.

Para sus estafas, había utilizado un documento de identidad ajeno y también gestionó préstamos y compras a nombre del titular. Fue detenido en el mismo barrio La Sonrisa, desde donde intentó fugar, pero fue capturado.

La condena que ordenó la Justicia es por 18 meses de cárcel, por ser autor de reiterados delitos de estafa.

En su comunicado sobre el caso, la Policía de Maldonado recomendó a la población a verificar siempre la identidad de los arrendadores y que la oferta sea "legítima", así como desconfiar de los "precios demasiado bajos". "Puede buscar en línea el nombre del arrendador junto con el nombre de la propiedad para ver si aparece en otros sitios confiables o en algún registro público", señala entre otros consejos como visitar el inmueble y proceder en plataformas de confianza.