PRESIDENTE SOBRE EL FIN DE LA GUERRA

Orsi sobre Gaza: "Se detuvo la masacre que estaba ocurriendo, se devuelve la gente que hacía dos años había sido secuestrada"

El presidente Orsi fue consultado en rueda de prensa sobre el acuerdo de paz alcanzado para Gaza: “Los organismos internacionales lo analizarán y verán dónde están las responsabilidades”.

orsi-yamandu-nueva-cap

El presidente Orsi habló este martes en rueda de prensa y allí fue consultado sobre el acuerdo de paz firmado en Egipto para Gaza, que determinó el alto al fuego en la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás.

Acerca de la posición del gobierno uruguayo sobre la guerra y el acuerdo, Orsi respondió: “Hay una realidad que por suerte estaría quedando atrás, ojalá siga así, entonces yo prefiero pararme donde estamos hoy, con la alegría de saber que se detuvieron los bombardeos, que se detuvo la muerte de civiles, como estaba ocurriendo y se devuelven rehenes y prisioneros. La señal que el mundo necesitaba la estamos teniendo, entonces, todos los aditivos que le podamos poner no sé si agregan mucho, incluso la noticia o la visión de la propia representación palestina en Uruguay está dando una señal de reconocimiento a los cambios que hemos hecho desde el punto de vista internacional, pero hay que ir acompañando la realidad y no con el espejo retrovisor, hoy no es lo que el mundo necesita y menos nosotros”.

“Lo que ocurrió se analizará, los organismos internacionales lo analizarán y verán dónde están las responsabilidades, pero veamos la parte positiva de la realidad que estamos viviendo, se detuvo un problemón, se detuvo la masacre que estaba ocurriendo, se devuelve la gente que hacía dos años había sido secuestrada, entonces hay luz en el horizonte y sobre eso debemos detenernos”, agregó.

