Motociclista volvía de festejar su cumpleaños y chocó una rotonda; su cuerpo fue hallado horas después en una cuneta

Un motociclista de 44 años murió tras impactar el vehículo que conducía contra el cordón de una rotonda en el kilómetro 229 de la ruta 10 en Rocha .

La víctima vivía en el balneario La Aguada y en la noche de este domingo participó en un encuentro familiar en el que festejó su cumpleaños.

Al culminar la reunión, trasladó a un amigo en su moto al balneario Punta Rubia. Al retornar, ya solo en la moto y al llegar a la rotonda de ingreso al balneario La Pedrera chocó contra el cordón.

El impacto fue de tal magnitud que la moto y su conductor terminaron en una cuneta, fuera de la vista de quienes circulan por la zona. Por eso, recién en horas de la mañana de este lunes se pudo encontrar el cuerpo del accidentado.

Como en el lugar del siniestro no hay cámaras de seguridad ni testigos presenciales, la Policía trabaja en base a las evidencias que quedaron en la escena.