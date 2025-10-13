RECIBÍ EL NEWSLETTER
LAS PIEDRAS

Un pae umbanda fue condenado a 15 años de cárcel por abuso sexual y violación de dos menores de edad

Una de las víctima tenía entre 8 y 11 años y la otra entre 11 y 12 años. Los abusos ocurrieron durante los paseos y los más graves fueron en el templo y en la casa familiar en jornadas de pernocte.

Un pae umbanda de 54 años, que había sido denunciado por abusar sexualmente de menores de edad en la ciudad de Las Piedras, fue condenado por la Justicia a 15 años de cárcel.

El caso fue detectado en 2023 cuando la madre de una de las víctimas denunció el caso. Eso fue posible luego de que la menor le contara a un amigo a través de las redes sociales lo que ocurría con ella cuando debía pernoctar en la casa del pae como parte del ritual religioso.

La fiscal de Las Piedras, Cecilia Gutiérrez, explicó que el hombre fue condenado por reiterados delitos de violación, abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado. Una de las víctima tenía entre 8 y 11 años y la otra entre 11 y 12 años.

Tras la denuncia de la madre de una de las víctimas se conoció el otro caso que ocurrió con anterioridad, afirmó la fiscal. Gutiérrez detalló que algunos tocamientos a las víctimas se registraron estando los padres en el lugar pero que no fueron advertidos, otros abusos ocurrieron durante los paseos y los más graves fueron en el templo y en la casa familiar en los pernoctes.

