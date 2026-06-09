Hallan el arma que le fue rapiñada a un policía en Nuevo Ellauri tras dispararle

La Policía recuperó, en la mañana de este martes, el arma Glock que le fue rapiñada a un policía el día anterior en Nuevo Ellauri, supo Subrayado.

El hallazgo ocurrió en inmediaciones de la calle Simón del Pino, en la zona donde ocurrió la rapiña.

El policía de 31 años fue sorprendido por dos delincuentes, en el mediodía del lunes, cuando caminaba uniformado, a una cuadra de Teniente Galeano y Avenida San Martín. Lo balearon en el hombro y huyeron.

Seguí leyendo Dos detenidos tras la rapiña a un policía uniformado: lo balearon y le robaron el arma en Nuevo Ellauri

Poco después, la Policía hizo un procedimiento a 700 metros, en Simón del Pino y Leandro Gómez, donde detuvo a dos sospechosos y encontró la moto que presuntamente usaron los delincuentes. Además, en la tarde, hizo allanamientos donde fueron incautadas cuatro armas de fuego.

El funcionario policial, que presta funciones en el Instituto Nacional de Rehabilitación, fue asistido en el Hospital Policial y se recupera. Está fuera de peligro. Dos balazos fueron contenidos por el chaleco antibalas que llevaba colocado.