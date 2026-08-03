"Estamos trabajando para tener más cupos", respondió Lustemberg a críticas por falta de turnos para vacunarse contra el meningococo

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, salió al cruce de los cuestionamientos recibidos este lunes por la falta de cupos para vacunar a niños y adolescentes contra el meningococo.

"No tiene punto de comparación. Y no tiene sentido comparar", comenzó la titular del MSP en redes. "La agenda ha logrado ordenar una situación imprevista como el aumento de casos y la ampliación de una vacuna que desde el 2025 es gratuita y que por este año vamos a poder darle al resto de los niños y niñas", sostuvo.

"La semana pasada habilitamos una agenda con una gran cantidad de cupos hoy lo duplicamos e igual se llenó y ahora estamos trabajando para tener más cupos, la intención es que las personas puedan ir a un lugar y obtener la vacuna sin perder tiempo y cada vez vamos más ampliando la cantidad de cupos. Con la cooperación de AGESIC y su agenda hemos logrado construir rápidamente una herramienta para resolver esto", adelantó.

Seguí leyendo Ministra de Salud se opone a proyecto de ley que amplía donación de órganos a menores de edad

"Es una gran noticia que haya mucha más gente vacunándose, que lo que había hasta el momento de empezar la agenda y con los cupos que se van a ir habilitando, vamos a lograr entre todos y todas genera el efecto rebaño. Una situación excepcional requiere mecanismos excepcionales y se están trabajando", concluyó.

Lustemberg reaccionó ante un usuario que en redes sociales comparó la organización de la vacunación contra el meningococo con la de la vacuna del covid, durante la pandemia.