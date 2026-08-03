Una balacera dejó heridas a dos personas este lunes de noche en el barrio Malvín Norte.
Investigan ataque a tiros contra dos personas en Malvín Norte; una presenta un disparo en la mandíbula
Información primaria a la que accedió Subrayado indica que ambas se intentaron refugiar en un pasillo donde se encontraron dos ladrillos, uno de pasta base y otro de cocaína y, un arma blanca.
La Policía fue alertada por disparos en la zona de Rodríguez Castelao y Santander. Una vez en el lugar, los efectivos encontraron a las dos personas y las derivaron al Hospital Pasteur. Una de ellas presenta un disparo en la zona de la mandíbula.
Información primaria a la que accedió Subrayado indica que ambas se intentaron refugiar en un pasillo donde se encontraron dos ladrillos, uno de pasta base y otro de cocaína y, un arma blanca.
Seguí leyendo
Mataron a tiros a un hombre en Pando; un sobreviviente dijo que intentaron dispararle a él
Testigos dijeron que pasó un auto y efectuó los disparos.
La Policía analiza las cámaras de seguridad de la zona.
Temas de la nota
Lo más visto
CENTRO DE MONTEVIDEO
Desprendimiento de ladrillos en edificio de 18 de Julio: cine cerró su puerta y bomberos trabajó en el lugar
HASTA LA HORA 22.00
Rige nueva actualización de Meteorología por tormentas fuertes; afecta 18 departamentos
TRAS EL PARTIDO NACIONAL-PROGRESO
Ráfaga de disparos contra un auto en las afueras del Parque Central; hay tres personas heridas
AGENDA WEB
Abrió la agenda para la vacuna contra el meningococo, para niños y adolescentes de 9 a 15 años
Disparos, fuga e incendio
Dejá tu comentario