Investigan ataque a tiros contra dos personas en Malvín Norte; una presenta un disparo en la mandíbula

Una balacera dejó heridas a dos personas este lunes de noche en el barrio Malvín Norte.

La Policía fue alertada por disparos en la zona de Rodríguez Castelao y Santander. Una vez en el lugar, los efectivos encontraron a las dos personas y las derivaron al Hospital Pasteur. Una de ellas presenta un disparo en la zona de la mandíbula.

Información primaria a la que accedió Subrayado indica que ambas se intentaron refugiar en un pasillo donde se encontraron dos ladrillos, uno de pasta base y otro de cocaína y, un arma blanca.

Testigos dijeron que pasó un auto y efectuó los disparos. La Policía analiza las cámaras de seguridad de la zona. #AHORA | Balacera dejó a dos personas heridas en la zona de Malvín Norte. Fueron trasladadas al Pasteur. Una de ellas tiene un disparo en la zona de la mandíbula.

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