RECIBÍ EL NEWSLETTER
Disparos, fuga e incendio

Hallan incendiada en Villa Española la camioneta utilizada para disparar a una cuadra del Gran Parque Central

El vehículo fue hallado en Siena y Eduardo Canstatt, en Villa Española. La balacera ocurrió en la noche del domingo, en coincidencia con la salida del público tricolor del estadio.

Foto: Subrayado. Camioneta incendiada en Villa Española.

Foto: Subrayado. Camioneta incendiada en Villa Española.

Foto: Subrayado. Chevrolet baleada en La Blanqueada el domingo de noche.

Foto: Subrayado. Chevrolet baleada en La Blanqueada el domingo de noche.

El vehículo, una Renault Oroch, se encuentra en Siena y Eduardo Canstatt desde la pasada noche.

Como consecuencia de los disparos —que fueron en ráfaga, según testigos—, tres personas resultaron heridas en Monte Caseros y Tristán Azambuya, a una cuadra del acceso a la tribuna José María Delgado.

Foto: Subrayado. 
Seguí leyendo

Accidente con camión en Villa Española deja a un motociclista muerto

Los heridos fueron una joven de 20 años con un disparo en el brazo derecho, un joven de 20 con un impacto en la espalda y un hombre de 30 con un balazo en el brazo derecho.

En la escena quedaron varios casquillos de calibre 9 mm; los autores usaron, al menos, una pistola modificada, para obtener mayor poder de fuego.

Dispararon hacia una camioneta Chevrolet Captiva que estaba estacionada en el lugar. En el parabrisas, se observan 13 orificios de bala, y al menos otros cuatro en el capó.

Foto: Subrayado. Chevrolet Captiva baleada en La Blanqueada el domingo de noche.

Foto: Subrayado. Chevrolet Captiva baleada en La Blanqueada el domingo de noche.

La Policía analiza las cámaras de seguridad de La Blanqueada, Villa Española y el trayecto. Trabajan en el caso efectivos de la Dirección de Investigaciones de la Policía, Policía Científica y Jefatura de Montevideo, en coordinación con la Fiscalía de Flagrancia de 9.° turno.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CENTRO DE MONTEVIDEO

Desprendimiento de ladrillos en edificio de 18 de Julio: cine cerró su puerta y bomberos trabajó en el lugar
TRAS EL PARTIDO NACIONAL-PROGRESO

Ráfaga de disparos contra un auto en las afueras del Parque Central; hay tres personas heridas
fue el domingo de noche

Una mujer fue asesinada de varias puñaladas en la zona de Tres Cruces y detuvieron a su pareja
SINIESTRO FATAL CANELONES

Conductor de moto murió y tres ocupantes de un auto sufrieron lesiones tras impactar en ruta 11
AGENDA WEB

Abrió la agenda para la vacuna contra el meningococo, para niños y adolescentes de 9 a 15 años

Te puede interesar

Reabrió la agenda para la vacuna contra el meningococo y a los pocos minutos se agotaron los cupos
EN LA WEB DEL MSP

Reabrió la agenda para la vacuna contra el meningococo y a los pocos minutos se agotaron los cupos
Foto: Subrayado, archivo. Operativo policial en Pando, Canelones.
Homicidio en canelones

Mataron a tiros a un hombre en Pando; un sobreviviente dijo que intentaron dispararle a él
Advertencia amarilla por tormentas fuertes para una amplia zona del norte del país
MAL TIEMPO

Advertencia amarilla por tormentas fuertes para una amplia zona del norte del país

Dejá tu comentario