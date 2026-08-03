La Policía halló incendiada en Villa Española la camioneta que delincuentes utilizaron para moverse durante los disparos a una cuadra del Gran Parque Central en la noche del domingo.
Hallan incendiada en Villa Española la camioneta utilizada para disparar a una cuadra del Gran Parque Central
El vehículo fue hallado en Siena y Eduardo Canstatt, en Villa Española. La balacera ocurrió en la noche del domingo, en coincidencia con la salida del público tricolor del estadio.
El vehículo, una Renault Oroch, se encuentra en Siena y Eduardo Canstatt desde la pasada noche.
Como consecuencia de los disparos —que fueron en ráfaga, según testigos—, tres personas resultaron heridas en Monte Caseros y Tristán Azambuya, a una cuadra del acceso a la tribuna José María Delgado.
Accidente con camión en Villa Española deja a un motociclista muerto
Los heridos fueron una joven de 20 años con un disparo en el brazo derecho, un joven de 20 con un impacto en la espalda y un hombre de 30 con un balazo en el brazo derecho.
En la escena quedaron varios casquillos de calibre 9 mm; los autores usaron, al menos, una pistola modificada, para obtener mayor poder de fuego.
Dispararon hacia una camioneta Chevrolet Captiva que estaba estacionada en el lugar. En el parabrisas, se observan 13 orificios de bala, y al menos otros cuatro en el capó.
La Policía analiza las cámaras de seguridad de La Blanqueada, Villa Española y el trayecto. Trabajan en el caso efectivos de la Dirección de Investigaciones de la Policía, Policía Científica y Jefatura de Montevideo, en coordinación con la Fiscalía de Flagrancia de 9.° turno.
Dejá tu comentario