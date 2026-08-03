Hallan incendiada en Villa Española la camioneta utilizada para disparar a una cuadra del Gran Parque Central

La Policía halló incendiada en Villa Española la camioneta que delincuentes utilizaron para moverse durante los disparos a una cuadra del Gran Parque Central en la noche del domingo .

El vehículo, una Renault Oroch, se encuentra en Siena y Eduardo Canstatt desde la pasada noche.

Como consecuencia de los disparos —que fueron en ráfaga, según testigos—, tres personas resultaron heridas en Monte Caseros y Tristán Azambuya, a una cuadra del acceso a la tribuna José María Delgado.

Los heridos fueron una joven de 20 años con un disparo en el brazo derecho, un joven de 20 con un impacto en la espalda y un hombre de 30 con un balazo en el brazo derecho.

#AHORA | Ráfaga de disparos a una cuadra del Parque Central. Una camioneta pasó y efectuó los disparos contra un auto. Hay dos personas lesionadas. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/HqT8RLF4mA — Subrayado (@Subrayado) August 3, 2026

En la escena quedaron varios casquillos de calibre 9 mm; los autores usaron, al menos, una pistola modificada, para obtener mayor poder de fuego.

Dispararon hacia una camioneta Chevrolet Captiva que estaba estacionada en el lugar. En el parabrisas, se observan 13 orificios de bala, y al menos otros cuatro en el capó.

Foto: Subrayado. Chevrolet Captiva baleada en La Blanqueada el domingo de noche.

La Policía analiza las cámaras de seguridad de La Blanqueada, Villa Española y el trayecto. Trabajan en el caso efectivos de la Dirección de Investigaciones de la Policía, Policía Científica y Jefatura de Montevideo, en coordinación con la Fiscalía de Flagrancia de 9.° turno.