Rige nueva actualización de Meteorología por tormentas fuertes; afecta 18 departamentos

Meteorología actualizó la advertencia amarilla por tormentas fuertes; el fenómeno rige hasta la hora 22.00.

"El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", indica el comunicado.

Las principales localidades afectadas son:

Artigas: Todo el departamento. Canelones: Migues, Montes, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Ramón, Santa Rosa y Tala. Cerro Largo: Todo el departamento. Colonia: Florencio Sánchez, Miguelete y Nueva Helvecia. Durazno: Todo el departamento. Flores: Todo el departamento. Florida: Todo el departamento. Lavalleja: Todo el departamento. Maldonado: Aiguá, El Edén, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, Las Flores, Los Talas, Nueva Carrara, Parque Medina, Pueblo Solís y San Carlos. Paysandú: Todo el departamento. Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young. Rivera: Todo el departamento. Rocha: Todo el departamento. Salto: Todo el departamento. San José: Capurro, Ecilda Paullier, Juan Soler, Mal Abrigo, Rodríguez y San José de Mayo. Soriano: Cardona, Egaña, José Enrique Rodó, Mercedes, Palmitas, Risso y Santa Catalina. Tacuarembó: Todo el departamento. Treinta y Tres: Todo el departamento. Advertencia amarilla por Tormentas fuertes

Se actualizará a las 22:00 o ante cambios significativos



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