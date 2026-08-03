Meteorología actualizó la advertencia amarilla por tormentas fuertes; el fenómeno rige hasta la hora 22.00.
Rige nueva actualización de Meteorología por tormentas fuertes; afecta 18 departamentos
"El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", indica el organismo oficial.
"El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", indica el comunicado.
Las principales localidades afectadas son:
Inumet mantiene una advertencia amarilla por tormentas fuertes para 15 departamentos
Artigas: Todo el departamento.
Canelones: Migues, Montes, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Ramón, Santa Rosa y Tala.
Cerro Largo: Todo el departamento.
Colonia: Florencio Sánchez, Miguelete y Nueva Helvecia.
Durazno: Todo el departamento.
Flores: Todo el departamento.
Florida: Todo el departamento.
Lavalleja: Todo el departamento.
Maldonado: Aiguá, El Edén, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, Las Flores, Los Talas, Nueva Carrara, Parque Medina, Pueblo Solís y San Carlos.
Paysandú: Todo el departamento.
Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.
Rivera: Todo el departamento.
Rocha: Todo el departamento.
Salto: Todo el departamento.
San José: Capurro, Ecilda Paullier, Juan Soler, Mal Abrigo, Rodríguez y San José de Mayo.
Soriano: Cardona, Egaña, José Enrique Rodó, Mercedes, Palmitas, Risso y Santa Catalina.
Tacuarembó: Todo el departamento.
Treinta y Tres: Todo el departamento.
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