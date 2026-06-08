Dos detenidos tras la rapiña a un policía uniformado: lo balearon y le robaron el arma en Nuevo Ellauri

El policía fue herido de bala pero se encuentra fuera de peligro.

Un policía uniformado fue rapiñado por dos delincuentes que se le acercaron en una moto, en el mediodía de este lunes en el barrio Nuevo Ellauri. Según supo Subrayado, el efectivo iba caminando cuando lo sorprendieron. Sin decirle nada, le dispararon y le robaron el arma que llevaba consigo.

Los impactos fueron tres; dos de ellos dieron en el chaleco antibalas de la víctima, mientras que el tercero le impactó en el hombro izquierdo. Fue trasladado en una ambulancia hacia el Hospital Policial, con custodia de la Guardia Republicana. Se encuentra fuera de peligro.

La rapiña ocurrió a una cuadra de Teniente Galeano y Avenida San Martín. En la escena quedaron el chaleco antibalas, la tonfa y otros elementos de la indumentaria policial. La víctima presta servicios en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

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Dos detenidos y una moto hallada

fotoeuge-nuevo-ellauri-detencion-policia-rapiñado Hallan moto y detienen a un hombre a pocas cuadras.

Tras el ataque, uno de los rapiñeros fugó en la moto, mientras que el otro lo hizo corriendo. La Policía montó un despliegue para ubicarlos y a 500 metros, en una zona de pasajes en Simón del Pino y Leandro Gómez, halló una moto. Los investigadores presumen, en base a los datos primarios, que fue el vehículo utilizado.

Durante ese procedimiento, hubo dos detenidos. Al menos uno, es sospechado de ser uno de los autores de la rapiña.