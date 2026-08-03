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Se volvieron a agotar los cupos para la vacunación contra el meningococo en Montevideo y Canelones

Ante la alta demanda, la disponibilidad de turnos en Montevideo y Canelones se volvió a completar rápidamente. En el resto del país, la agenda continúa disponible y el proceso de agenda se desarrolla con normalidad.

VACUNACIÓN-EN-NIÑOS-SIN-AGENDA

Este lunes se agotaron los segundos nuevos cupos para acceder a la vacunación contra el meningococo en los departamentos de Montevideo y Canelones.

Al intentar obtener un turno para la inoculación, se detectó que en dichos departamentos ya no hay agenda disponible.

Son 35 los vacunatorios que el MSP determinó para Montevideo y Canelones, región sur.

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En el resto del país, la agenda continúa disponible y el proceso de agenda se desarrolla con normalidad.

Este lunes, el MSP recibió 343.000 dosis de la vacuna, lo que permitirá ampliar la vacunación a los grupos etarios que aún no están incluidos en la agenda; niños de 2 a 8 años y adolescentes de 16 a 18 años.

El MSP emitió aclaraciones importantes a la hora de concurrir al vacunatorio:

Es indispensable concurrir al vacunatorio con la cédula de identidad del niño, niña o adolescente.

Si se agenda una persona que no pertenece a este grupo, no podrá recibir la vacuna, aunque tenga una reserva confirmada.

Los niños y niñas comprendidos en los demás grupos definidos en la estrategia de vacunación (2 meses, 4 meses y 15 meses de edad para vacuna MenB y niños y niñas de 12 meses para vacuna Menfive®) no necesitan agendarse. Pueden concurrir directamente a cualquier vacunatorio habilitado, como se viene realizando hasta el momento.

La agenda se desarrolla por cupos y por región.

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