Este lunes se agotaron los segundos nuevos cupos para acceder a la vacunación contra el meningococo en los departamentos de Montevideo y Canelones.
Se volvieron a agotar los cupos para la vacunación contra el meningococo en Montevideo y Canelones
Ante la alta demanda, la disponibilidad de turnos en Montevideo y Canelones se volvió a completar rápidamente. En el resto del país, la agenda continúa disponible y el proceso de agenda se desarrolla con normalidad.
Al intentar obtener un turno para la inoculación, se detectó que en dichos departamentos ya no hay agenda disponible.
Son 35 los vacunatorios que el MSP determinó para Montevideo y Canelones, región sur.
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En el resto del país, la agenda continúa disponible y el proceso de agenda se desarrolla con normalidad.
Este lunes, el MSP recibió 343.000 dosis de la vacuna, lo que permitirá ampliar la vacunación a los grupos etarios que aún no están incluidos en la agenda; niños de 2 a 8 años y adolescentes de 16 a 18 años.
El MSP emitió aclaraciones importantes a la hora de concurrir al vacunatorio:
Es indispensable concurrir al vacunatorio con la cédula de identidad del niño, niña o adolescente.
Si se agenda una persona que no pertenece a este grupo, no podrá recibir la vacuna, aunque tenga una reserva confirmada.
Los niños y niñas comprendidos en los demás grupos definidos en la estrategia de vacunación (2 meses, 4 meses y 15 meses de edad para vacuna MenB y niños y niñas de 12 meses para vacuna Menfive®) no necesitan agendarse. Pueden concurrir directamente a cualquier vacunatorio habilitado, como se viene realizando hasta el momento.
La agenda se desarrolla por cupos y por región.
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