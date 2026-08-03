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Abrió la agenda para la vacuna contra el meningococo, para niños y adolescentes de 9 a 15 años

La agenda volvió a abrir este lunes para niños y adolescentes de 11 a 15 años, y se agregaron los de 9 y 10 años. Este lunes llegan 300.000 dosis a Uruguay y se ampliarán las edades.

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Este lunes 3 de agosto reabrió la agenda para la vacuna contra el meningococo en el sitio web del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Se pueden agendar niños y adolescentes de 9 a 15 años, con día, lugar de vacunación y horario.

La agenda en todo el país se divide por regiones: Sur, Este, Oeste y Norte.

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El lunes 3 vuelve a abrir la agenda de vacunas contra el meningococo para niños y adolescentes de 9 a 15 años

Al ingresar a cada región se despliega una lista de vacunatorios habilitados. Se selecciona el que desee y abajo, al final de la lista, aparecen los días y horarios disponible. Se elige uno y se selecciona el botón de “completar formulario”.

Allí solicitan cédula de identidad del menor, fecha de nacimiento, un teléfono y un mail de contacto. Al mail llegará la confirmación de la agenda.

El MSP anunció que este lunes llegarán al país 300.000 dosis de la vacuna contra meningococo, lo que permitirá en los próximos días abrir la agenda para niños de 2 a 8 años y para adolescentes de 16 a 18 años.

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