Hagobian defendió su participación en Rusia y Crimea y criticó a gobierno uruguayo

También es presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe-juvenil (Copppal).

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una declaración para aclarar que Hagobian no representa al país y que la postura de Uruguay es de rechazo a la ocupación rusa y en defensa de la soberanía de Ucrania.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que discutirán con él cuando llegue a Montevideo y aclaró que no está en nombre de esta fuerza política. "No compartimos que esté en donde está, políticamente no lo compartimos", señaló.

Hagobian dijo a Subrayado que se encuentra de licencia en un viaje particular para participar en una actividad académica, y que en su estadía mantiene contactos con representantes de gobierno de alto nivel y también con diputados de oposición.

Comentó que recibió una invitación para "ver de primera mano la situación en Crimea y en el Norte de esa provincia”. Dijo que a su juicio, eso no implica "validar ni convalidar referéndum”.

Y agregó una crítica al gobierno de Uruguay: “parece que la Cancillería se manejó mucho más rápido para darle un pasaporte a un narcotraficante que (para) consultar la situación de alguien que no tiene antecedentes penales".

El Ministerio de Relaciones Exteriores había emitido el lunes un comunicado sobre el tema,. para negar que Uruguay esté avalando la legitimidad de los referéndum impulsados por Rusia en territorios ucranianos ocupados.

Reafirma que el gobierno uruguayo ha respaldado en numerosas oportunidades los principios de integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania y que rechaza la ocupación rusa en parte de su territorio.

También, afirma que Uruguay ha reclamado en el ámbito de las Naciones Unidas a la Federación de Rusia que se retire de todos los territorios ucranianos ocupados mediante sus operaciones militares. Sostiene que en el día de hoy, el canciller Francisco Bustillo, reiteró este reclamo en su discurso pronunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Además se ha solicitado a las autoridades ucranianas conocer las razones por las cuales el ministerio de la reintegración de territorios temporalmente ocupados de Ucrania ha incluido en su nota informativa a nuestro país.

La Cancillería afirma que “Uruguay no ha enviado observadores a dichos referéndum y que la participación individual del señor Sebastián Hagobian, integrante del Frente Amplio, no compromete ni afecta en nada la posición del Estado uruguayo y su gobierno”.