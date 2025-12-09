"Hace bien el presidente en preocuparse", dijo Sanguinetti sobre los exmilitares presos por delitos de la dictadura

El expresidente Julio María Sanguinetti habló de la situación de los exmilitares presos por delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985), y de la reunión que tuvo el presidente Yamandú Orsi con el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por el estado de salud de estos reclusos.

“Es natural que el presidente sienta esa responsabilidad”, dijo Sanguinetti este martes en el programa Arriba Gente de Canal 10, y aseguró que “la mayoría” de los exmilitares presos no cometió delitos.

“Creo que así como hay presos y situaciones que todos sabemos de gente que cometió delitos, también la mayoría es gente que no los cometió. No quiero nombrar un caso específico para no contaminarlo políticamente, pero a mi me constan casos en los que es aberrante la prisión. Hablo de alguno de ellos, no digo de todos”, dijo el exmandatario (1985-1990 y 1995-2000).

“Conozco la situación de muchos que realmente creo que cometieron en su tiempo delitos, no vuelvo a retrotraerme a la situación anterior, porque la voluntad del país fue amnistiar, esa fue la voluntad del Uruguay, del pueblo uruguayo, pero bueno, las circunstancias corrieron por otro lado, y por eso hay procesamientos y presos”, agregó.

“Vuelvo a decir, ahí hay presos por haber trasladado un preso de un lugar al otro, y entonces como la detención es ilícita, entonces es un secuestrador. Esto son barbaridades que han ocurrido y que están ocurriendo”, dijo Sanguinetti.

Consultado sobre la prisión domiciliaria para estos exmilitares, respondió: “Un preso que tiene más de 70 años que no representa ningún riesgo para la sociedad, ¿cuál es el sentido de la prisión? Ni siquiera de la prisión domiciliaria”.

“Depende de cada caso, no es al barrer. Nunca las cosas pueden ser al barrer en este terreno”, agregó.

“Sabemos que hay tres o cuatro oficiales vinculados, la mayoría se murió, de los vinculados a las peores etapas de la represión. Hay muchos otros que no tienen nada que ver. Qué sentido tiene hoy alguien que está procesado por haber trasladado a un preso. Salvo que pensemos que la prisión es un instrumento de mortificación. La prisión es un instrumento de prevención de la sociedad frente a la peligrosidad de alguien”, señaló.

Y sobre la reunión del presidente Orsi con el titular de la Suprema Corte, insistió: “Creo que hace bien el presidente en preocuparse, porque creo sí, y ahí lo creo, que no ser más humano con las prisiones domiciliarias, y eso lo estamos pensando también para presos comunes, donde la preocupación es cómo hacemos para rehabilitar, pero no es el caso (de los exmilitares). Estos no son personas a rehabilitar, son oficiales, son gente formada, son gente hoy jubilada, son gente vieja que no tiene ningún sentido que no estén en la casa. La mayoría, yo no digo todos. Porque vuelvo a decir, esto no es al barrer. Ni todos son buenos, ni todos son malos”, concluyó.

¿Preocupación?

El jueves pasado Búsqueda informó que Orsi se había reunido con el presidente de la Suprema Corte para trasladarle su “preocupación” por el estado de salud de los exmilitares presos en la Cárcel de Domingo Arena. Esto con base en un informe elaborado por la Dirección de Sanidad Militar.

Ese mismo jueves Orsi negó haber transmitido preocupación al presidente de la Corte. “Ni preocupación ni nada”, dijo el presidente.