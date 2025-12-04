"Yo no manifesté ni preocupación ni nada", dijo Orsi sobre reunión con la SCJ por la salud de exmilitares presos

El presidente Orsi se reunió en junio con el presidente de la Suprema Corte de Justicia por la situación de los exmilitares presos en la cárcel de Domingo Arena por delitos cometidos en la dictadura (1973-1985).

El semanario Búsqueda informa este jueves que en esa reunión Orsi transmitió “preocupación” al presidente de SCJ John Pérez.

“Yo me reuní con el presidente de la Suprema Corte de Justicia porque tenía un informe de Sanidad Militar, que como no sabía cómo proceder, qué es lo que había que hacer, si había que enviárselo a la Suprema Corte o cómo era el mecanismo, voy y le pregunto, y me dijo: eso lo resuelve cada uno de los jueces. Simplemente eso”, dijo Orsi, y agregó: “Yo no manifesté ni preocupación ni nada, simplemente, institucionalmente tenía algo que resolver y lo hice con quien correspondía”.

Consultado sobre el planteo de Guido Manini Ríos de otorgar prisión domiciliaria a los exmilitares presos, y si esto podría tener relación con eventuales negociaciones en el Parlamento por los dos votos de Cabildo Abierto que le dan mayoría al gobierno en la Cámara de Diputados, Orsi lo negó.

“Yo nunca dije nada de eso y me sorprendió cuando me lo preguntó. Me llama la atención, de verdad. Me llama mucho la atención”, respondió el presidente.