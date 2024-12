Habló el dueño de la casa incendiada y dijo que al imputado "le gusta quedarse con propiedades ajenas"

El propietario de la vivienda dijo que el empresario imputado “no tiene grandes patologías psicológicas ni tampoco psiquiátricas”. “Estamos en una situación que verdaderamente me paraliza a modo personal, porque es una persona poderosa”, aseguró. Martínez dijo que debe esperar los tiempos de la Justicia y reconoció el trabajo de la Fiscalía en el caso. “No me cierra el auto. Ellos no vinieron por ningún tipo de magia negra”, afirmó. “No la practico a modo personal, soy católico practicante”, acotó. “Ese móvil no es”, dijo e instó a indagar sobre los antecedentes del hombre. “Le gusta quedarse con propiedades ajenas”, enfatizó.