La organización del viaje apostólico del papa León XIV a Uruguay habilitará una nueva tanda de entradas gratuitas para participar de dos actividades de su visita: el encuentro en el Estadio Centenario y la misa en Florida.
Habilitarán nuevas entradas gratuitas para los encuentros con el papa León XIV en Montevideo y Florida
Habrá nuevos cupos gratuitos para el Estadio Centenario y Florida. También quedan entradas para la misa que el pontífice celebrará en Paysandú.
Las entradas estarán disponibles desde el martes 3 de noviembre a las 8:00 y permitirán acceder al encuentro de música, testimonios y oración previsto para el sábado 7 de noviembre en el Estadio Centenario, y a la Santa Misa del domingo 8 en Florida. La gestión la realiza Red UTS y cada persona puede acceder a cuatro entradas como máximo.
Por otra parte, la organización informó que todavía hay entradas disponibles para la misa que el Papa celebrará en Paysandú, el sábado 7 de noviembre por la mañana.
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Todas las entradas son gratuitas y pueden gestionarse a través del sitio oficial de la visita apostólica.
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