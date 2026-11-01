Habilitarán nuevas entradas gratuitas para los encuentros con el papa León XIV en Montevideo y Florida

Foto: AFP. Presentan mini móvil para el Papa en la rambla de Montevideo, el 31 de octubre de 2026.

La organización del viaje apostólico del papa León XIV a Uruguay habilitará una nueva tanda de entradas gratuitas para participar de dos actividades de su visita: el encuentro en el Estadio Centenario y la misa en Florida.

Las entradas estarán disponibles desde el martes 3 de noviembre a las 8:00 y permitirán acceder al encuentro de música, testimonios y oración previsto para el sábado 7 de noviembre en el Estadio Centenario, y a la Santa Misa del domingo 8 en Florida. La gestión la realiza Red UTS y cada persona puede acceder a cuatro entradas como máximo.

Por otra parte, la organización informó que todavía hay entradas disponibles para la misa que el Papa celebrará en Paysandú, el sábado 7 de noviembre por la mañana.

Todas las entradas son gratuitas y pueden gestionarse a través del sitio oficial de la visita apostólica.