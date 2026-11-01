Más de 50 actividades y 12 vuelos: los detalles de la gira del papa León XIV por Sudamérica

Foto: AFP. Pintan las letras de Montevideo, con motivo de la llegada del papa León XIV.

León XIV emprenderá esta semana una de las giras papales más ambiciosas de las últimas décadas, que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú, su patria adoptiva, pocas semanas después de una operación por un cáncer de pulmón.

El jefe de la Iglesia católica, de 71 años, fue sometido hace menos de tres semanas a una intervención para extirpar un tumor canceroso. Sin embargo, los médicos afirmaron que no necesita más tratamiento y le dieron luz verde para el viaje de 11 días por Sudamérica.

"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida", dijo León al confirmar el lunes su gira, que se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre. El itinerario incluye 12 vuelos, dos desplazamientos en helicóptero y una oración a gran altitud en los Andes.

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Se espera que millones de fieles acudan a ver al papa, que combinará encuentros pastorales con reuniones y discursos ante líderes políticos, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, estrecho aliado del mandatario estadounidense Donald Trump y cuya relación con la Iglesia es tensa.

Aunque el Vaticano señaló que León continúa en recuperación, el pontífice encabezará más de 50 actividades, desde misas al aire libre hasta encuentros con pueblos indígenas de la Amazonía, víctimas de abusos clericales y personas ancianas.

"Este será el viaje más observado del pontificado de León hasta la fecha", dijo a AFP Christopher White, de la Universidad de Georgetown en Washington y autor de un libro sobre el papa.

"Ya iba a ser un viaje intenso (…) una hazaña incluso sin su operación. Ahora será objeto de un escrutinio aún mayor", señaló.

El líder de los 1.400 millones de católicos del mundo comenzará su recorrido en Uruguay, el país más laico de América Latina, donde será recibido por el presidente Yamandú Orsi.

Uruguay mantiene diferencias con la Iglesia católica en asuntos como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y la eutanasia, legalizada el año pasado. Se espera que León haga un llamado en favor de la protección de la vida.

Luego viajará a Argentina, la patria de su predecesor, el papa Francisco, quien decepcionó a muchos argentinos al no haber regresado de visita durante su pontificado.

Las autoridades esperan que siete millones de peregrinos se congreguen para ver a León. En Buenos Aires, el papa se reunirá con Milei, un dirigente libertario de derecha que mantuvo una relación tirante con Francisco.

Aunque los intercambios de Milei con León han sido menos turbulentos, los líderes de la Iglesia local se han mostrado muy críticos con el alto costo humano de las medidas del presidente argentino para reactivar la economía. Según esas críticas, las políticas dejaron a millones de ciudadanos en una situación de vulnerabilidad y al borde de la subsistencia.

El viaje por Sudamérica culminará con un regreso especial para el pontífice a Perú, el país que considera su casa.

"Sé que espera con muchas ganas su regreso al Perú. Es algo que le importa mucho en lo personal (…) ha estado muy decidido a ir", afirmó a AFP la experta estadounidense en el Vaticano Elise Ann Allen, autora de una biografía del papa.

Antes de convertirse en León XIV, Robert Francis Prevost vivió y trabajó durante casi dos décadas en el país andino. Incluso fue obispo de la ciudad costera de Chiclayo entre 2015 y 2023.

El primer pontífice nacido en Estados Unidos, que se nacionalizó peruano, celebrará una misa en una llanura desértica cercana al océano Pacífico. También visitará Cusco, la antigua capital inca, y Pucallpa, una ciudad de la selva amazónica.

En Lima se reunirá con la presidenta peruana de derecha Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad, cuyo legado ella reivindica.

Se espera que León aborde algunos de los principales problemas de Perú, desde la ola delictiva alimentada por los sicariatos y la extorsión hasta la industria de la cocaína, una de las mayores del mundo, y su impacto en los pueblos indígenas.

También podría referirse a la inestabilidad política del país (Fujimori es la novena persona en ocupar la presidencia en una década) y a la importancia de proteger la dignidad de los migrantes. Perú alberga a unos 1,6 millones de venezolanos.

La visita de León a Cusco, a 3.400 metros de altitud, será breve, de menos de tres horas, pero estará bajo especial atención, en medio de interrogantes sobre su recuperación tras la operación.

"Si el papa logra sacar adelante este viaje, no hará sino reforzar la imagen que gran parte del mundo ha tenido de León desde su elección: la de un papa juvenil, fuerte y vigoroso", afirmó White.

FUENTE: AFP.