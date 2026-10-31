José Luis Fernández, directivo de la Unión de Vendedores de Carne, dijo este sábado a Subrayado que seguramente haya un aumento del precio del asado hacia fin de año, y en especial del cordero, por lo que le acaban de pedir al gobierno que le saque el IVA, “para tenerlo un poco más accesible”.
Carniceros auguran un incremento de precios del cordero para las fiestas de fin de año y pidieron al gobierno sacarle el IVA
La Unión de Vendedores de Carne estima que subirá el asado y sobre todo los cortes de cordero para las fiestas de fin de año. Pidieron sacarle el IVA “para tenerlo un poco más accesible”, dijo un directivo.
“No creo que haya faltante, sí un poquito de incremento en el precio del asado, pero principalmente lo que va a estar por encima del precio va a ser el cordero, que es algo demandado en las fiestas y va a estar muy cerca del precio del lechón, cuando había una notoria diferencia, este año hay muy poco cordero y bueno, le hemos pedido a las autoridades para que hagan la gestión para en las fiestas sacarle el IVA al cordero para tenerlo un poco más accesible”, dijo Fernández.
Consultado sobre la respuestas que obtuvieron, comentó: “Todavía no hemos tenido respuesta, recién lo planteamos el viernes. Esperemos que sea satisfactoria”.
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Bajas las ventas
Fernández aseguró que desde se setiembre se observa un descenso de las ventas, por un incremento en los precios de las carnes rojas:
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