Guzmán Acosta y Lara se afirma como precandidato presidencial colorado

Consultado sobre la decisión de candidatura presidencial para 2024, Acosta y Lara afirmó su decisión de postularse y medirse en las urnas: “yo no voy a rehuir, yo no me bajo. eso lo veremos durante el año, pero estamos trabajando para eso, para renovar al Partido Colorado”.

Agregó que la definición acerca de la postulación como candidato será definida por la agrupación a mitad del año próximo e insistió en que se apuesta a ser “una renovación real” dentro del Partido Colorado, para captar al votante “de centro”.