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SALTO

Salto: encontraron a una niña de cuatro años caminando sola por la calle e intervino la Policía

La niña fue hallada por una vecina temprano en la mañana, en el barrio Andresito de Salto. La llevó a su casa y llamó a la Policía. Al rato ubicaron a su madre y contó lo sucedido.

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Una niña de cuatro años fue hallada caminando sola por la calle en el barrio Andresito de Salto. Ocurrió el martes de mañana, sobre las 7 AM, y fue encontrada por una vecina que salía a trabajar.

La mujer asistió a la pequeña y la llevó para su casa al no encontrar un adulto responsable con ella. De inmediato llamó a la Policía, que asistió al lugar y comenzó la búsqueda de sus responsables. Finalmente ubicaron la casa donde vive la niña y a su madre, de 27 años, que la estaba buscando.

Según información a la que accedió el corresponsal de Subrayado Hugo Lemos, la madre de la pequeña dijo a la Policía que había salido a comprar medicación y que dejó a su hija al cuidado de una amigo. Cuando volvió, agregó, vio el ventanal de la casa abierto y la niña ya no estaba.

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El caso fue puesto en conocimiento del juzgado de Familia, donde se dispuso que la niña vuelva con su madre, previa advertencia verbal a la mujer. También resolvió que haya un seguimiento del INAU.

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