Ladrón robó un local que vende insumos para policías, lindero a la ex Cárcel Central en el Centro; hay un detenido

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Robo en local del Centro.

Un delincuente robó en la madrugada de este miércoles en un local de venta de insumos para policías ubicado en San José esquina Aquiles Lanza, en el Centro de Montevideo. El comercio se ubica lindero a la ex Cárcel Central, donde actualmente funcionan oficinas policiales.

Sobre las 2:00, el ladrón rompió la vidriera con una piedra y robó objetos que le quedaron a la mano. Según la denuncia, se llevó dos réplicas de pistola de aire comprimido y una réplica de pistola Glock 17.

Un policía que estaba en la garita ubicada a pocos metros escuchó el estruendo y avisó al 911. En el Centro de Comando Unificado hicieron seguimiento del sospechoso y lo comunicaron a los efectivos en el lugar —de URPM I e Investigaciones de zona I—para que pudieran ubicarlo.

El hombre fue ubicado por los policías a cuatro cuadras del local, en Mercedes y Yaguarón, y le incautaron lo robado, dijeron fuentes policiales a Subrayado. Tiene 25 años y no posee antecedentes penales. Quedó a disposición de Fiscalía.

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