RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN EL CAMPEÓN DEL SIGLO

Peñarol perdió con Santa Fe en el Campeón del Siglo y no quedó ni en la Copa Sudamericana

Peñarol terminó la Copa Libertadores sin victorias: tres empates y tres derrotas. No le dio ni para quedar en la Copa Sudamericana.

Peñarol eliminado de toda competición internacional. Foto: FocoUy

Peñarol eliminado de toda competición internacional. Foto: FocoUy

Peñarol perdió 0-1 el miércoles de noche con Independiente Santa Fe, en el Campeón del Siglo, y cerró una fase de grupos de la Copa Libertadores sin victorias. Fueron tres empates y tres derrotas. Hizo 4 goles y le convirtieron 8.

De esta forma el equipo de Diego Aguirre ni siquiera pudo clasificar a la Copa Sudamericana.

En conferencia de prensa el DT aurinegro dijo que “tiene lógica” cerrar así los primeros cinco meses del año: eliminado de copas internacionales y con malos resultados en el Torneo Apertura.

Foto: Carlos Negro en X. Archivo.
Seguí leyendo

Interior asegura que Peñarol sabía que primero salía la hinchada de Corinthians: se evaluó que evacuación podía ser rápida

En el partido del miércoles, el gol de Santa Fue llegó a los 12 minutos de juego. Lo hizo Zapata.

También huno dos nuevas lesiones. Antes de comenzar el partido se supo que Maxi Olivera sería baja por una contractura. Y en pleno juego se lesionó otra vez Luis Angulo.

Las lesiones marcaron los primeros meses del año, con más de una decena de futbolistas que por una u otra causa no pudieron estar a la orden de Aguirre.

Temas de la nota

Lo más visto

video
LA CONTACTARON POR WHATSAPP

Docente fue víctima de una estafa: le vaciaron las cuentas y pidieron un préstamo de $200.000 a su nombre
al ex comcar

Trasladaron a una unidad carcelaria de máxima seguridad al Ricardito tras triple homicidio en el Cerro
Justicia

Niño de 5 años hallado solo en la calle en Rivera volverá con su madre por resolución judicial
centro de montevideo

Robó un local que vende insumos para policías, lindero a la ex Cárcel Central en el Centro; hay un detenido
MONTEVIDEO

Incautaron más de 8.000 kilos de carne vacuna que se comercializaba por redes sociales

Te puede interesar

Foto: Subrayado. 
homicidios en colón

El adolescente de 16 años detenido por el homicidio del bebé en Colón también es sospechoso de otro asesinato
Hospital del Cerro. Foto: archivo Subrayado.
MONTEVIDEO

Un joven de 19 años fue asesinado de un disparo en el pecho; llegó herido al hospital del Cerro y murió en el Maciel
Foto: Subrayado. Policía en la zona de la Fortaleza del Cerro, Montevideo.
Herido grave

Un adolescente de 17 años fue baleado en el pecho cerca de la Fortaleza del Cerro y está grave

Dejá tu comentario