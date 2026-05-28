Peñarol perdió 0-1 el miércoles de noche con Independiente Santa Fe, en el Campeón del Siglo, y cerró una fase de grupos de la Copa Libertadores sin victorias. Fueron tres empates y tres derrotas. Hizo 4 goles y le convirtieron 8.
Peñarol perdió con Santa Fe en el Campeón del Siglo y no quedó ni en la Copa Sudamericana
Peñarol terminó la Copa Libertadores sin victorias: tres empates y tres derrotas. No le dio ni para quedar en la Copa Sudamericana.
De esta forma el equipo de Diego Aguirre ni siquiera pudo clasificar a la Copa Sudamericana.
En conferencia de prensa el DT aurinegro dijo que “tiene lógica” cerrar así los primeros cinco meses del año: eliminado de copas internacionales y con malos resultados en el Torneo Apertura.
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En el partido del miércoles, el gol de Santa Fue llegó a los 12 minutos de juego. Lo hizo Zapata.
También huno dos nuevas lesiones. Antes de comenzar el partido se supo que Maxi Olivera sería baja por una contractura. Y en pleno juego se lesionó otra vez Luis Angulo.
Las lesiones marcaron los primeros meses del año, con más de una decena de futbolistas que por una u otra causa no pudieron estar a la orden de Aguirre.
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