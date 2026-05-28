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el informe de Nubel Cisneros

Jueves y viernes inestable, nublado y frío; el informe de Nubel Cisneros para las próximas horas

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable, con nieblas y frío; mayormente nublado. Así continúa hasta el sábado inclusive. Los detalles día a día.

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El meteorólogo Nubel Cisneros prevé tiempo inestable, con nieblas y frío, mayormente nublado. Así continúa hasta el sábado inclusive.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fría con bancos de nieblas y neblinas aisladas. La tarde se presentará fresca a ligeramente templada con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.

El viernes tendremos una mañana fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas norte y este. En la tarde seguirá el tiempo fresco con pasaje de nubosidad hacia la noche generando ligera inestabilidad en la costa sureste.

de frio a templado, con maximas de 20º, nieblas y algo inestable: asi continua la semana
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De frío a templado, con máximas de 20º, nieblas y algo inestable: así continúa la semana

El sábado comienza frío con nieblas y neblinas aisladas principalmente en el centro y este. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo parcialmente nublado, en la noche estará inestable la costa sureste.

Jueves 28

Zona Norte: máxima 22º y mínima 9º

Zona Sur: máxima 19º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 9º

Viernes 29

Zona Norte: máxima 19º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 17º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 9º

Sábado 30

Zona Norte: máxima 21º y mínima 10º

Zona Sur: máxima 19º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 12º

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