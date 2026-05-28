Jueves y viernes inestable, nublado y frío; el informe de Nubel Cisneros para las próximas horas

El meteorólogo Nubel Cisneros prevé tiempo inestable, con nieblas y frío, mayormente nublado. Así continúa hasta el sábado inclusive.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fría con bancos de nieblas y neblinas aisladas. La tarde se presentará fresca a ligeramente templada con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.

El viernes tendremos una mañana fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas norte y este. En la tarde seguirá el tiempo fresco con pasaje de nubosidad hacia la noche generando ligera inestabilidad en la costa sureste.

El sábado comienza frío con nieblas y neblinas aisladas principalmente en el centro y este. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo parcialmente nublado, en la noche estará inestable la costa sureste. Jueves 28 Zona Norte: máxima 22º y mínima 9º Zona Sur: máxima 19º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 9º Viernes 29 Zona Norte: máxima 19º y mínima 8º Zona Sur: máxima 17º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 9º Sábado 30 Zona Norte: máxima 21º y mínima 10º Zona Sur: máxima 19º y mínima 10º Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 12º

Temas de la nota frío

Nubel Cisneros