Partido Colorado homenajeó a Batlle y Ordóñez en los 170 años de su nacimiento, y lo hizo hablar con IA

El Partido Colorado realizó este lunes un homenaje en la Quinta de Batlle y Ordóñez por los 170 años de su nacimiento (1856).

En un video realizado con inteligencia artificial (IA) hicieron hablar al dos veces presidente de la República, y allí dio un mensaje a los colorados de hoy con críticas al gobierno del Frente Amplio.

“Muchos uruguayos sienten que el futuro se les escapa de las manos. Colorados, más que nunca el país los llama, los necesita. No permitan que la falta de ilusión de quienes hoy gobiernan sigan destruyendo lo que tanto nos costó construir”, dice el Batlle y Ordóñez del video.

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Julio María Sanguinetti recordó la figura máxima del Partido Colorado en su historia, “cuando vemos el fracaso del marxismo por un lado y de los liberalismos conservadores por el otro”.

El también dos veces presidente dijo que “dejó a todos anonadados” el video de Batlle y Ordóñez realizado con IA.

SANGUINETTI BATLLE

El secretario general del Partido Colorado, senador Andrés Ojeda, reivindicó la figura de Batlle y Ordóñez: