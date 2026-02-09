Un hombre de 68 años, oriundo de Piriápolis, fue reanimado este lunes por guardavidas en la Isla Gorriti, luego de convulsionar mientras se encontraba nadando e ingresar en paro cardíaco.
Guardavidas reanimaron a un hombre que sufrió un paro cardíaco en la Isla Gorriti
El hombre de 68 años y oriundo de Piriápolis, convulsionó mientras nadaba y fue asistido por guardavidas en la isla.
Según la informó la Intendencia de Maldonado, la brigada de guardavidas apostada en la isla logró estabilizarlo tras maniobras de reanimación. El hombre permanece con vida y fue trasladado a un centro asistencial.
En el lugar se aguarda la llegada de personal de Prefectura y de dos motos con integrantes de la brigada de guardavidas, que participan del operativo de evacuación y traslado.
