RECIBÍ EL NEWSLETTER
punta del este

Guardavidas reanimaron a un hombre que sufrió un paro cardíaco en la Isla Gorriti

El hombre de 68 años y oriundo de Piriápolis, convulsionó mientras nadaba y fue asistido por guardavidas en la isla.

Foto: Intendencia de Maldonado. Traslado del hombre a Maldonado.

Foto: Intendencia de Maldonado. Traslado del hombre a Maldonado.

Un hombre de 68 años, oriundo de Piriápolis, fue reanimado este lunes por guardavidas en la Isla Gorriti, luego de convulsionar mientras se encontraba nadando e ingresar en paro cardíaco.

Según la informó la Intendencia de Maldonado, la brigada de guardavidas apostada en la isla logró estabilizarlo tras maniobras de reanimación. El hombre permanece con vida y fue trasladado a un centro asistencial.

En el lugar se aguarda la llegada de personal de Prefectura y de dos motos con integrantes de la brigada de guardavidas, que participan del operativo de evacuación y traslado.

Foto: Dalo X Hecho, cedida a Subrayado. Vehículo de Policía Caminera volcado en ruta 5.
Seguí leyendo

Camioneta de Policía Caminera volcó en ruta 5: tres efectivos heridos, uno de ellos grave
Temas de la nota

Lo más visto

video
ACTUALIZACIÓN

Está en CTI la mujer embestida por un ómnibus en el Centro; el conductor se encuentra detenido
montevideo

Encuentran crucera en una playa: colaboradores rescataron al animal y explicaron por qué aparecen
En florida

Camioneta de Policía Caminera volcó en ruta 5: tres efectivos heridos, uno de ellos grave
RÍO BRANCO Y URUGUAY

Una mujer fue embestida por un ómnibus de Cutcsa en el Centro; vecinos indicaron que sufrió heridas de gravedad
PRADO – MONTEVIDEO

Un joven fue baleado por delincuentes que lo amenazaron y le llevaron su moto

Te puede interesar

Foto: Dalo X Hecho, cedida a Subrayado. Vehículo de Policía Caminera volcado en ruta 5.
En florida

Camioneta de Policía Caminera volcó en ruta 5: tres efectivos heridos, uno de ellos grave
Captura de video de las cámaras de seguridad que muestran el momento en el que el taxista llegó a levantar la valija.  video
MONTEVIDEO

Mujer denunció que un taxista le robó una valija que pretendía enviar como encomienda a través de una aplicación
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Baile en aguada donde ocurrió el ataque.
Avenida agraciada y rondeau

Cuatro baleados tras incidentes en un baile en Aguada: tienen entre 20 y 46 años

Dejá tu comentario