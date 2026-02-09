Guardavidas reanimaron a un hombre que sufrió un paro cardíaco en la Isla Gorriti

Foto: Intendencia de Maldonado. Traslado del hombre a Maldonado.

Un hombre de 68 años, oriundo de Piriápolis, fue reanimado este lunes por guardavidas en la Isla Gorriti, luego de convulsionar mientras se encontraba nadando e ingresar en paro cardíaco.

Según la informó la Intendencia de Maldonado, la brigada de guardavidas apostada en la isla logró estabilizarlo tras maniobras de reanimación. El hombre permanece con vida y fue trasladado a un centro asistencial.

En el lugar se aguarda la llegada de personal de Prefectura y de dos motos con integrantes de la brigada de guardavidas, que participan del operativo de evacuación y traslado.