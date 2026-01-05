Graciela Bianchi sobre posición de Orsi: "Quedamos pegados a los peores países de América Latina"

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi dijo que le da “vergüenza” la posición que adoptó el presidente Yamandú Orsi el domingo junto a otros países de América Latina : Brasil, Colombia, Chile, México y España, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos tras una intervención militar el sábado de madrugada.

“Quedamos pegados a los peores países de América Latina”, dijo Bianchi, y agregó: “Me da vergüenza, porque estar al lado de Petro, al lado de Boric, que además es (presidente) hasta marzo, estar al lado de Lula, bueno, Sánchez no es latinoamericano, pero estar al lado de Sánchez, que es otro que los apoya, sinceramente estamos del lado equivocado de la historia, para el presente y para el futuro. Eso me preocupa mucho porque son regímenes que han sido aliados, han sido financiados por Venezuela”.