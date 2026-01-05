La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi dijo que le da “vergüenza” la posición que adoptó el presidente Yamandú Orsi el domingo junto a otros países de América Latina: Brasil, Colombia, Chile, México y España, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos tras una intervención militar el sábado de madrugada.
Graciela Bianchi sobre posición de Orsi: "Quedamos pegados a los peores países de América Latina"
La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi dijo que le da “vergüenza” la posición que adoptó el presidente Orsi junto a otros países de América Latina tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.
“Quedamos pegados a los peores países de América Latina”, dijo Bianchi, y agregó: “Me da vergüenza, porque estar al lado de Petro, al lado de Boric, que además es (presidente) hasta marzo, estar al lado de Lula, bueno, Sánchez no es latinoamericano, pero estar al lado de Sánchez, que es otro que los apoya, sinceramente estamos del lado equivocado de la historia, para el presente y para el futuro. Eso me preocupa mucho porque son regímenes que han sido aliados, han sido financiados por Venezuela”.
Seguí leyendo
Bianchi elevó pedido de informes a Presidencia para saber si hubo reuniones con abogado de Cardama
Temas de la nota
Lo más visto
ENTREVISTA
"Nosotros estamos a cargo" en Venezuela, "Cuba está lista para caer", y con México "algo hay que hacer", dijo Trump
Homicidio en montevideo
Un hombre fue asesinado en Parque Batlle: el homicida lo atacó con arma blanca y fugó
TRIBUNAL DE ESTADOS UNIDOS
Nicolás Maduro comparece este lunes ante un juez de Nueva York; enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo
Sociedad
Se llama Nehitan, pesó 3,8 kilos, nació en el Pereira Rossell y es el primer bebé en nacer en 2026
NUEVAS TARIFAS
Dejá tu comentario