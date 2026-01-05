RECIBÍ EL NEWSLETTER
CASO VENEZUELA

Graciela Bianchi sobre posición de Orsi: "Quedamos pegados a los peores países de América Latina"

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi dijo que le da “vergüenza” la posición que adoptó el presidente Orsi junto a otros países de América Latina tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.

graciela-bianchi-sobre-cardama

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi dijo que le da “vergüenza” la posición que adoptó el presidente Yamandú Orsi el domingo junto a otros países de América Latina: Brasil, Colombia, Chile, México y España, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos tras una intervención militar el sábado de madrugada.

“Quedamos pegados a los peores países de América Latina”, dijo Bianchi, y agregó: “Me da vergüenza, porque estar al lado de Petro, al lado de Boric, que además es (presidente) hasta marzo, estar al lado de Lula, bueno, Sánchez no es latinoamericano, pero estar al lado de Sánchez, que es otro que los apoya, sinceramente estamos del lado equivocado de la historia, para el presente y para el futuro. Eso me preocupa mucho porque son regímenes que han sido aliados, han sido financiados por Venezuela”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2008206255370760399?s=20&partner=&hide_thread=false

bianchi elevo pedido de informes a presidencia para saber si hubo reuniones con abogado de cardama
Seguí leyendo

Bianchi elevó pedido de informes a Presidencia para saber si hubo reuniones con abogado de Cardama
Temas de la nota

Lo más visto

video
ENTREVISTA

"Nosotros estamos a cargo" en Venezuela, "Cuba está lista para caer", y con México "algo hay que hacer", dijo Trump
Homicidio en montevideo

Un hombre fue asesinado en Parque Batlle: el homicida lo atacó con arma blanca y fugó
TRIBUNAL DE ESTADOS UNIDOS

Nicolás Maduro comparece este lunes ante un juez de Nueva York; enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo
Sociedad

Se llama Nehitan, pesó 3,8 kilos, nació en el Pereira Rossell y es el primer bebé en nacer en 2026
NUEVAS TARIFAS

Este lunes aumentó el precio del boleto en Montevideo: estos son los nuevos valores

Te puede interesar

El juzgado de Mangattan donde compareció Nicolás Maduro. Foto: AFP
MANHATTAN, NUEVA YORK

Nicolás Maduro se declaró no culpable ante el tribunal de Nueva York y dijo que sigue siendo presidente de Venezuela
Álvaro Padrón, asesor de Orsi: Venezuela es una excusa para una operación mucho más amplia video
ANALISTA INTERNACIONAL Y ASESOR DEL PRESIDENTE

Álvaro Padrón, asesor de Orsi: "Venezuela es una excusa para una operación mucho más amplia"
La inflación bajó a 3,65% en 2025, casi un punto debajo de la meta del Banco Central
ÍNDICE DE PRECIOS DEL CONSUMO

La inflación bajó a 3,65% en 2025, casi un punto debajo de la meta del Banco Central

Dejá tu comentario