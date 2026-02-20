Bianchi: "No pudimos llegar a la conclusión de que hay elementos de convicción suficientes para instalar una investigadora"

La senadora del Partido Nacional , Graciela Bianchi , presentó este viernes el informe en minoría de la comisión preinvestigadora sobre el negocio entre el Estado uruguayo con Cardama .

En su informe, la legisladora nacionalista apuntó a "la falta de tiempo" para determinar "si hay elementos de convicción suficientes para iniciar una investigadora". Bianchi indicó que el Poder Ejecutivo le negó al senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, información que fue considerada reservada, como la denuncia penal presentada en Fiscalía.

También se hizo hincapié en que en Diputados están representados todos los partidos políticos y que investigar el proceso en esa cámara permitiría acceder a la información, y no solo al Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado, que integran el Senado .

"En definitiva, nosotros consideramos que no pudimos llegar a la conclusión de que hay elementos de convicción suficientes para instalar una investigadora acá en el Senado", afirmó Bianchi y remarcó la voluntad de investigar, pero en un ámbito donde estén todos los partidos políticos representados.

En tanto, el senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, sostuvo que la comisión preinvestigadora trabajó durante los últimos dos días y que el reglamento establece que tiene un plazo máximo de hasta 48 horas para expedirse sobre la denuncia, en este caso, del senador Sebastián Sabini.

"Nosotros entendimos que en el día de ayer (jueves) había condiciones, ya teníamos el informe preparado, para convocarla a las 17 horas. Nos comunicamos durante todo el día con la senadora Bianchi para explicarle los motivos por los cuales queríamos (integran la comisión investigadora)", explicó.

Brenta indicó que la propuesta del Frente Amplio es analizar todo el proceso del negocio con Cardama, incluida la rescisión del contrato. "No tenemos ningún inconveniente en discutir la rescisión del contrato, pero queremos saber por qué se eligió a Cardama", remarcó.