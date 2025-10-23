RECIBÍ EL NEWSLETTER
JORGE DÍAZ CON LA DEMANDA

Gobierno presentará este viernes en Fiscalía la denuncia civil y penal por la garantía que ofreció Cardama

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, será el encargado de presentar la demanda, indicaron fuentes del Poder Ejecutivo.

focouy-presidencia-fachada-nueva-torre-ejecutiva-escudo.jpg

El Gobierno presentará este viernes de tarde la denuncia civil y penal ante "fuertes indicios" de "estafa o fraude" al Estado uruguayo con la garantía que ofreció la empresa española Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas.

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, será el encargado de presentar la demanda en Fiscalía, indicaron a Subrayado fuentes del Poder Ejecutivo.

Hasta el momento se realizaron tres transferencias al astillero, por una suma de 30 millones de dólares en total.

Cardama debía presentar una garantía de fiel cumplimiento, pero el plazo venció y no lo hizo. La empresa garante era Eurocommerce Limitada, con sede en el Reino Unido y en cuyo domicilio funcionaba una inmobiliaria. Además, Eurocommerce está en proceso de liquidación, su único director es un ciudadano ruso y que funcionó con un solo funcionario por tres años, además de no registrar actividad.

Además de la denuncia en Fiscalía, las autoridades anunciaron una investigación administrativa en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco República (BROU). Hasta el momento, Uruguay realizó tres trasferencias por unos 30 millones de dólares.

