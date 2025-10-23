Gobierno presentará este viernes en Fiscalía la denuncia civil y penal por la garantía que ofreció Cardama

El Gobierno presentará este viernes de tarde la denuncia civil y penal ante "fuertes indicios" de "estafa o fraude" al Estado uruguayo con la garantía que ofreció la empresa española Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas.

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, será el encargado de presentar la demanda en Fiscalía, indicaron a Subrayado fuentes del Poder Ejecutivo.

El presidente Yamandú Orsi anunció el miércoles en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva junto al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y al propio Díaz el inicio de las acciones para la rescisión del contrato con Cardama por irregularidades con la garantía .

Hasta el momento se realizaron tres transferencias al astillero, por una suma de 30 millones de dólares en total.

Cardama debía presentar una garantía de fiel cumplimiento, pero el plazo venció y no lo hizo. La empresa garante era Eurocommerce Limitada, con sede en el Reino Unido y en cuyo domicilio funcionaba una inmobiliaria. Además, Eurocommerce está en proceso de liquidación, su único director es un ciudadano ruso y que funcionó con un solo funcionario por tres años, además de no registrar actividad.

Además de la denuncia en Fiscalía, las autoridades anunciaron una investigación administrativa en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco República (BROU). Hasta el momento, Uruguay realizó tres trasferencias por unos 30 millones de dólares.