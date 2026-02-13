Gobierno resolvió cancelar contrato con el astillero Cardama por "incumplimientos graves", anunció Orsi

El presidente Yamandú Orsi anunció que el gobierno uruguayo resolvió rescindir el contrato con el astillero español Cardama , contratado para la construcción de dos patrullas oceánicas. Se buscará otra vía para adquirir las patrulleras.

“Decidimos iniciar cuatro acciones: rescindir contrato de suministro por incumplimientos contractuales graves e iniciar acciones por daños y perjuicios, recuperar el patrimonio del Estado uruguayo, definir responsabilidades y procurar la adquisición de las patrulleras oceánicas tan necesarias”, anunció.

Uruguay hará un juicio contra Cardama por los incumplimientos y para recuperar el patrimonio invertido, tras señalar que hubo dos garantías inválidas.

#AHORA | "Resolvimos iniciar cuatro acciones: la primera, rescindir el contrato de suministro por incumplimientos contractuales graves con la empresa Cardama e iniciar acciones por daños y perjuicios. Segundo, iniciar acciones para recuperar patrimonio del Estado uruguayo.… pic.twitter.com/Dr8vHwTE5d

“El Estado uruguayo ha cumplido absolutamente todas las obligaciones”, afirmó el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. Agregó que las sospechas por la garantía que presentó el astillero generaron dudas y a partir de allí comenzó este proceso.

"Hoy no tenemos garantía de ningún tipo y esto constituye incumplimientos graves, que nos permite rescindir el contrato", afirmó. Explicó que el gobierno consultó con expertos de grado 5 para tomar esta decisión.

Embed #AHORA | El prosecretario explicó el incumplimiento en los documentos presentados por el astillero Cardama, y aseguró que la póliza "no cumple con el contrato". pic.twitter.com/rtVdA06Jh6 — Subrayado (@Subrayado) February 13, 2026

Se buscarán responsabilidades penales, a través de la Fiscalía; gubernamentales, a través de una investigación administrativa; civiles, para saber si hubo daño y perjuicio; y políticas partidarias, a través del Parlamento. "Se están tomando las medidas correspondientes", apuntó el mandatario.

Patrulleras: nuevas alternativas.

"En esta administración habrá patrulleras oceánicas", afirmó la ministra de Defensa, Sandra Lazo. "Estamos en busca de herramientas para avanzar en la salvaguarda de nuestra soberanía nacional", añadió.

Embed #AHORA | La ministra Lazo, por su parte, aseguró que habrá patrullas oceánicas "en esta administración". pic.twitter.com/V8IVMzHRig — Subrayado (@Subrayado) February 13, 2026

"Estamos explorando patrulleras del mismo porte o similar, con alternativas en otros países, otros astilleros", adelantó Orsi. "Acá hay cuatro o cinco opciones, estamos trabajando con algunas de las ofertas y los países que tienen astilleros públicos o privados", agregó. Mencionó Argentina, Colombia, Corea del Sur, India, Francia.

"Cualquiera de estas opciones van a ser las posibles para que tengamos patrulleras. Vamos a tener otras herramientas más, como lanchas rápidas, y tenemos ofrecimiento de Estados Unidos para un navío que sea solución intermedia", dijo Orsi.

La conferencia.

Orsi encabezó este viernes desde las 10 de la mañana y durante dos horas el segundo Consejo de Ministros del año en Torre Ejecutiva. Uno de los asuntos en consideración fue la situación contractual con Cardama. Luego, ofreció una conferencia de prensa junto a Díaz y Lazo.

