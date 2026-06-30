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COMBUSTIBLES

Gobierno anuncia hoy de tarde los precios de los combustibles para julio, con referencia en el PPI y otras variables

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, dijo que el precio de paridad de importación que informa la Ursea es una referencia, y que el gobierno analiza también la producción y el momento del año.

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La ministra de Industria, Fernanda Cardona, dijo que hoy tarde el gobierno dará a conocer los precios de los combustibles para julio, y aseguró que si bien el precio de paridad de importación que informa la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) mes a mes “es una referencia”, el gobierno analiza también la producción y el momento del año.

“Las recomendaciones de la Ursea se toman siempre. Es una referencia para nosotros, para ver cómo es el comportamiento del mercado en general, del precio del barril (de petróleo) y de los derivados. El precio de paridad de importación es la referencia, y el Poder Ejecutivo también mira la necesidad productiva del país, en qué momento del año estamos, y la caja de Ancap”, indicó la ministra.

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Cardona destacó que el gobierno decidió “no trasladar el shock internacional” por completo a los precios internos, y reiteró que “hoy de tarde se sabrá la decisión” final del Ejecutivo.

Los precios internos han subido desde abril producto del incremento del petróleo por la guerra en Oriente Medio.

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