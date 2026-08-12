Oposición convoca de manera urgente a jerarcas del gobierno por situación en el puerto de Montevideo

La oposición resolvió citar al Parlamento de forma urgente a varias autoridades del gobierno por la situación del puerto de Montevideo y el conflicto entre el sindicato y la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP).

La citación es al ministro de Economía Gabriel Oddone, a la ministra de Transporte y Obras Públicas Lucía Etcheverry y al directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

El senador del Partido Colorado Robert Silva, uno de los legisladores convocantes, dijo que el conflicto y las medidas de paro que ha llevado adelante el sindicato de TCP ha perjudicado al país todo.

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Si se paraliza el puerto de este país, se paraliza la boca de salida y de entrada”, señaló Silva, y advirtió que por los paros hubo “horas y horas perdidas”.

“Hay uso y abuso por parte del sindicato, que está condicionando al país entero”, alertó.

Varios dirigentes de la oposición reclamaron el fin de semana pasado que el gobierno decrete la esencialidad en el puerto de Montevideo para evitar más paros que afecten el comercio del país y su imagen en el exterior.