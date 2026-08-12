RECIBÍ EL NEWSLETTER
AL PARLAMENTO

Oposición convoca de manera urgente a jerarcas del gobierno por situación en el puerto de Montevideo

La oposición cita al ministro de Economía, a la ministra de Transporte y a las autoridades de la ANP por el conflicto en el puerto de Montevideo y los paros que ha realizado el sindicato de TCP.

paro-puerto-montevideo-tcp-sindicato

La oposición resolvió citar al Parlamento de forma urgente a varias autoridades del gobierno por la situación del puerto de Montevideo y el conflicto entre el sindicato y la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP).

La citación es al ministro de Economía Gabriel Oddone, a la ministra de Transporte y Obras Públicas Lucía Etcheverry y al directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

El senador del Partido Colorado Robert Silva, uno de los legisladores convocantes, dijo que el conflicto y las medidas de paro que ha llevado adelante el sindicato de TCP ha perjudicado al país todo.

bordaberry presento proyecto para prohibir viajes al exterior de legisladores con fondos del parlamento
Seguí leyendo

Bordaberry presentó proyecto para prohibir viajes al exterior de legisladores con fondos del Parlamento

Si se paraliza el puerto de este país, se paraliza la boca de salida y de entrada”, señaló Silva, y advirtió que por los paros hubo “horas y horas perdidas”.

“Hay uso y abuso por parte del sindicato, que está condicionando al país entero”, alertó.

Varios dirigentes de la oposición reclamaron el fin de semana pasado que el gobierno decrete la esencialidad en el puerto de Montevideo para evitar más paros que afecten el comercio del país y su imagen en el exterior.

Temas de la nota

Lo más visto

Tercer ataque dirigido a Kevin Morotto: estaba recibiendo atención en el Maciel cuando ocurrió la balacera
CIUDAD VIEJA

Tercer ataque dirigido a Kevin Morotto: estaba recibiendo atención en el Maciel cuando ocurrió la balacera
POR CARTA

Erwin "Coco" Parentini amenazó de muerte al ministro Carlos Negro y a la directora del INR, Ana Juanche
EN ROCHA

Una beneficiaria de Uruguay Impulsa denuncia usurpación de identidad y el descuento de una pensión alimenticia
montevideo

Armada confirma que la mujer encontrada muerta en Malvín era la enfermera buscada
ADQUIRIDOS EN EL EXTRANJERO

MSP advierte por efectos adversos e internación por uso de productos con vitamina D3 no registrados en Uruguay

Te puede interesar

Erwin Coco Parentini. video
medidas más rigurosas

"Coco" Parentini será sancionado por el INR tras las amenazas al ministro Negro y la directora Juanche
Kevin Morotto tiene cuatro antecedentes penales y 24 indagatorias policiales. video
morotto, inmortal

Objetivo del tiroteo en Ciudad Vieja fue Kevin Morotto, delincuente al que ya intentaron matar tres veces en menos de un año
Gabriel Oddone en Lideco.  video
MINISTRO DE ECONOMÍA

Gabriel Oddone: "Por cada adulto mayor pobre tenemos 9 o 10 niños pobres, es una bomba de tiempo"

Dejá tu comentario