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AJUSTE DE TARIFAS

Ursea publicó precios de referencia de combustibles para julio: baja de casi $6 en naftas y suba de 1$ en gasoil

Para la nafta Súper 95, da una reducción de $ 5,72 y para la Premium 97 de $ 5,69. En el caso del gasoil 50S, el aumento es de $ 1,05, según el informe mensual de la Ursea.

combustible-combustibles-nafta-precio-surtidor

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicó este lunes el informe de los Precios de Paridad de Importación (PPI) y los precios de venta al público de referencia de los combustibles de junio.

El PPI, que establece el costo de los combustibles calculado a partir de la importación en lugar de producirlos por Ancap, da para la nafta Premium 97 una reducción 7,19% y de 7,46% para la nafta Súper 95. En el caso del gasoil, la disminución es de 13,96 y 13,95%, en los tipos 50S y 10S. Para el supergás, la reducción 13,17%.

Este es uno de los componentes en la formación de los precios de los combustibles ya que contempla los costos únicamente hasta la etapa de distribución primaria, aclara la Ursea.

PPI JUNIO

En tanto, el precio de venta al público de referencia, que toma como base el PPI y agrega los márgenes de distribución y los impuestos, para fijar el precio en el surtidor.

Los nuevos precios son:

Nafta Súper 95: $ 87,64 (precio actual $ 93,36) = Reducción de $ 5,72 (-6,13%).

Nafta Premium 97: $ 90,31 (precio actual $ 96,00) = Reducción de $ 5,69 (-5,93%).

Gasoil 50S: $ 62,81 (precio actual $ 61,76) = Aumento de $ 1,05 (+1,70%).

REFERENCIA JUNIO

La decisión final sobre las tarifas que regirán durante el mes de julio la tomará la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, en contacto con el presidente Yamandú Orsi.

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