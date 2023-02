Gerente de OSE sostuvo que se está tomando agua del Río de la Plata para abastecer zona metropolitana

Arturo Castagnino, gerente general de OSE , dijo que aún no se han hecho controles, pero que hubo un descenso en el consumo de agua potable luego de que se comunicó la prohibición del uso no prioritario del agua. El descenso estuvo entre los 23.000 y 24.000 metros cúbicos.

“Tenemos gente siempre en la calle, y nos avisan. Tenemos comunicación vía telefónica, pero no hemos tenido mayor problema”, sostuvo.

OSE pierde el 50% del agua que produce debido a las roturas, afirmó también, pero explicó que para solucionar eso, el ente necesita 400 millones de dólares: “Lleva más o menos unos diez años poder llegar a un nivel de agua facturada y elevada del orden del 75%”.

Las pérdidas en la facturación son por varios motivos: roturas, que en algunos casos son invisibles, por malas mediciones y porque hay casos en los que no se factura. “Hay aspectos estructurales que hacen que muchas veces no sea posible avanzar. Cuesta mucho más reparar las pérdidas, que la pérdida en sí”, sostuvo.

En esa línea, dijo que hay un estudio de factibilidad para llevar adelante un programa a nivel nacional de reducción de agua no contabilizada.

Uno de los puntos es la sustitución de tuberías viejas, así como medidores o la regulación de presión, que si es fuerte puede generar roturas.

Además, dijo que para Montevideo y el área metropolitana, OSE está tomando agua del Río de la Plata, a través del cauce del río Santa Lucía, para complementar el agua que llega de las de Paso Severino y Canelón Grande.

“Tenemos que estar vigilantes con lo que es la concentración de cloruros en el agua del Río de la Plata, que es la que nos está auxiliando ahora”, agregó y sostuvo que contabilizando estos dos recursos habría una reserva para 109 días. “Siempre y cuando las condiciones de la toma y la captación del Río de la Plata se mantengan”.

Castagnino fue enfático con la importancia de recurrir al Río de la Plata: “Es lo que ha permitido que el sistema metropolitano tenga abastecimiento de agua potable. En los últimos seis meses, hemos extraído del Río de la Plata unos 30 millones de metros cúbicos. Quiere decir que si no hubiera sido por el agua del Río de la Plata, hoy la reserva de Paso Severino no existiría, y el 60% de la región metropolitana no tendría agua”.

Para hacer frente al déficit hídrico, el ente busca “levantar algunos topes que tenemos de remuneración de los funcionarios a través del sistema de productividad, lo estamos planteando mañana al directorio”, sostuvo.

El presidente de la Federación de Funcionarios de OSE denunció que el ente no tiene personal suficiente para reparar todas las pérdidas denunciadas, aunque el material está.

FFOSE SEQUIA RECURSOS

“El personal de OSE, el genuino, está en un número aproximado a lo que estábamos en 2004. Son 3 mil y algo de funcionarios. Y es el mismo número que OSE tenía en 1964, 65. En esta etapa tenemos ese número de funcionarios, y además funcionarios contratados. Hay muchísimos casos de los 1.200 o 1.300 personal tercerizado que tenemos contrato, que sería mucho más económico para OSE contratar personal genuino, en equivalencia de categorías y funciones, que contratar al personal tercerizado, ahorraríamos algunos millones de dólares”, indicó el gerente.