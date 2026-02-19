RECIBÍ EL NEWSLETTER
RENEGOCIACIÓN DE ARAZATÍ

Tribunal de Cuentas observó contrato firmado por OSE para construir nueva potabilizadora en el río Santa Lucía

OSE ya fue notificada de la resolución del TCR y decidió hacer "reiteración del gasto" para continuar con el plan, dijeron a Subrayado fuentes del gobierno.

OSE-AGUA-DEFICT

El Tribunal de Cuentas (TCR) resolvió este jueves por cuatro votos a favor y tres en contra observar el contrato firmado por OSE con un consorcio privado para la construcción de una nueva planta potabilizadora de agua potable en el río Santa Lucía en Aguas Corrientes, que implicó la renegociación del proyecto Neptuno en Arazatí.

OSE ya fue notificada de la resolución del TCR y decidió hacer "reiteración del gasto" para continuar con el plan, dijeron a Subrayado fuentes del gobierno.

En diciembre pasado, el Directorio de OSE aprobó el plan de obras que incluirá la construcción de una nueva potabilizadora en un terreno contiguo a la actual planta de Aguas Corrientes sobre el Santa Lucía, en el departamento de Canelones.

La obra fue anunciada en julio de 2025 por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, tras confirmar el desistimiento del gobierno en construir la potabilizadora en Arazatí, tal como había licitado la administración de Lacalle Pou.

La nueva planta tendrá una capacidad de 200.000 metros cúbicos diarios de agua potable, lo que sumados a la usina de Aguas Corrientes, tendrá una disponibilidad total de cerca de 900.000 metros cúbicos. La gestión de la nueva potabilizadora estará a cargo de OSE.

La obra incluye una aductora de 40 kilómetros de longitud hasta Cuchilla Pereira, punto en el que el agua ingresa al sistema de abastecimiento de Montevideo.

El objetivo del gobierno con esta nueva obra es garantizar el abastecimiento de agua potable hasta el año 2045, con un costo que será un tercio más barato que la previsión para el proyecto en Arazatí.

Además, el contrato que renegoció el gobierno de Orsi prevé la construcción de una represa en el arroyo Solís Chico, que aportará una reserva de agua bruta de 6 millones de metros cúbicos, junto a una potabilizadora de pequeño porte con capacidad de 24.000 metros cúbicos diarios, para cubrir la demanda de agua potable en la Costa de Oro, desde Jaureguiberry hasta el arroyo Pando.

