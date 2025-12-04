García respondió a Negro: "Es el ministro del mundo al revés" y lo acusó de altanería, soberbia y falta de humildad

"El ministro Negro es el ministro del mundo al revés, hace nueve meses que está en el cargo y frente al problema más grande que tiene el Uruguay, que es la inseguridad pública, no ha presentado una sola idea", afirmó García en diálogo con Subrayado .

El nacionalista sostuvo que el titular del Ministerio del Interior "es el ministro con más desaprobación del gobierno, sin embargo, no ha presentado una idea, pero critica las de la oposición". "El gobierno, que es quien tiene que liderar el combate al delito, no tiene ideas, no tiene un plan", indicó.

García dijo que "con altanería y con soberbia, no tiene mejor idea el ministro que criticar ideas que él no tiene". El senador blanco acusó a Negro de falta de humildad "para reconocer que cuando no se tiene ideas, por lo menos analizar las que le brindar los demás". Acusó al ministro de falta de ideas, rumbo y capacidad para liderar la lucha contra el delito.

Según García, el documento nacionalista es el resultado de los aportes de su partido tras la finalización del diálogo por seguridad convocado por el gobierno frenteamplista. "Nos convocan a dialogar, pero cuando el diálogo tiene sus frutos en medidas concretas, dicen: 'eso no lo quiero'. ¿Cuál hubiera sido mejor? Y si no va a recibir las ideas, mejor no invita a dialogar. Eso demuestra también que el diálogo es una fantasía, que es una forma de no tomar decisiones", afirmó.