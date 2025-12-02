Cadena perpetua revisable, agravamiento de penas y cárceles de máxima seguridad; las propuestas del Partido Nacional al gobierno

El Partido Nacional le presentará al gobierno una serie de medidas en seguridad que apuntan a combatir el crimen organizado, el narcotráfico y los homicidios.

El presidente del Directorio Álvaro Delgado adelantó que serán 35 “propuestas concretas” que incluyen inversión en tecnología, prevención del delito y respaldo a la Policía.

Entre ellas se vuelve a plantear la cadena perpetua revisable tras cierta cantidad de años en prisión, vinculada especialmente a algunos homicidios.

Los blancos considera necesario que en el año 2026 se haga una reforma del Código del Proceso Penal (CPP) consensuada entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria.

Con respecto al documento que entregarán al gobierno de Yamandú Orsi, se detallan las siguientes medidas:

Medidas generales:

Rediseño del tipo penal de organización criminal.

Aumento de penas por integración, financiamiento y reclutamiento de delincuentes.

Agravantes automáticas cuando existan lazos internacionales, sicarios o utilización de menores para cometer delitos.

Reclusión perpetua revisable para determinados casos de Homicidios. Este punto remite al proyecto de ley presentado por Jorge Larrañaga en su momento.

Crear nuevos equipos y fiscalías de homicidios.

Ampliación de plazas de máxima seguridad en las cárceles existentes.

Construcción de nuevas cárceles, en particular de máxima seguridad, alejadas de los centros poblados.

Aislamiento real de líderes criminales en las cárceles.

Actualización de capacidades tecnológicas.

Bases regionales de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, como la que funciona en Rivera.

En cuanto a la inversión en tecnología, proponen:

Expansión y organización del sistema de videovigilancia en 6 bases regionales.

Drones urbanos para persecución y control en tiempo real.

Expandir el sistema de detección de disparos (Shotspotter).

Medidas específicas para la Guardia Republicana:

Nuevas bases regionales.

Incremento del número de efectivos.

Ampliación de equipamiento.

Además, el Partido Nacional plantea mayor articulación con las Intendencias, incrementar el control de fronteras y mejorar el respaldo a la Policía, donde se incluye una mejora salarial y un abordaje especial de salud mental para los efectivos y su familia.