Javier García asegura que el gobierno "ha desmantelado" a la Armada Nacional "y va en camino a una crisis total"

El senador y exministro de Defensa Nacional Javier García aseguró que el gobierno de Yamandú Orsi tomó decisiones políticas que provocaron “el desmantelamiento de la Armada Nacional ”.

En esta línea ubica la decisión de iniciar el proceso para rescindir el contrato con Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas, y el pase a retiro de cinco de los siete oficiales superiores de la Armada.

“La Armada Nacional tiene seis contralmirantes, que son oficiales generales, y un comandante. De ellos queda solo el comandante y un almirante. Pasaron a retiro en las últimas horas, el jefe del Estado Mayor, hace unos días y semanas atrás tres contralmirantes. De siete quedan dos”, dijo García este lunes en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Hay un desmantelamiento, en ocho meses de gobierno del Frente Amplio se ha desmantelado, va un camino de crisis total porque no solo rescinde un contrato que deja sin los buques más importantes a la Armada Nacional, si no que aparte genera una dinámica donde hoy está desmantelado el mando de la Armada Nacional”, agregó García.

“De siete, cinco, está vacía la Armada Nacional, hay un golpe tremendo, se ve que aquella voluntad que tenían algunos de eliminar las Fuerzas Armadas, aquella locura que decían algunos dentro de la izquierda, bueno, tiene otras vías por las cuales se logra ese objetivo. A la Armada le están produciendo un desmantelamiento gravísimo, no a la Armada, al Uruguay”, insistió el exministro.

“Este gobierno en ocho meses tomó decisiones políticas que producen el desmantelamiento y la crisis total en una de las fuerzas más importantes que tiene Uruguay, porque nuestra nación tiene más mar que tierra”, concluyó.

Por este tema de Cardama García interpelará en diciembre a la ministra de Defensa Sandra Lazo.