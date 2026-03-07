Todo lo que ocurrió en el octavo día de la guerra en Medio oriente

Este sábado continúa la guerra en Medio Oriente con varios acontecimientos que se reportaron durante la jornada, según la agencia de noticias AFP.

Una serie de enormes explosiones sacudió la capital iraní, Teherán, a última hora del sábado, informó un periodista de AFP, que vio una bola de fuego y humo elevándose desde el sur de Teherán. Reporteros de AFP también escucharon violentas explosiones en Bagdad, en Erbil (en el Kurdistán iraquí) y en Jerusalén.

Seguí leyendo García propuso usar el Hércules para repatriar uruguayos de Medio Oriente y Lubetkin dijo que "no se plantea como hipótesis"

Irán acusa a vecinos de servir al "enemigo"

El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejeí, afirmó que su país tiene pruebas de que varios Estados de la región del Golfo se han puesto "a disposición del enemigo".

Por ello, advirtió al alto funcionario -que también forma parte del triunvirato que dirige internamente Irán-, "los pesados ataques contra esos objetivos van a continuar".

Trump amenaza a Irán

"¡Hoy Irán será golpeado muy fuertemente!", publicó en su plataforma Truth Social el presidente estadounidense, que también amenazó con expandir sus ataques a zonas y grupos de personas que no habían sido considerados como objetivos hasta este momento.

Israel al Líbano

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, instó al Líbano a "desarmar" al movimiento proiraní Hezbolá o tomarán "medidas más severas".

En total, cerca de 300 personas murieron esta semana en bombardeos israelíes en el Líbano, según las autoridades de ese país.

Operativo de comandos de Israel deja más de 40 muertos en Líbano

Una operación de las fuerzas especiales israelíes para intentar recuperar los restos de un piloto capturado en Líbano en 1986 dejó 41 muertos en un bastión de Hezbolá en el este del país, informaron el sábado las autoridades libanesas.

Israel reitera llamamiento a evacuar los suburbios de Beirut

El portavoz en árabe del ejército israelí, Avichay Adraee, advirtió el sábado en X a los residentes que aún permanecen en los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbolá, que "salven sus vidas y evacúen sus hogares inmediatamente".

Desplazados registrados en el Líbano ya ascienden a 454.000

"El número total de personas desplazadas registradas ha alcanzado las 454.000", de las cuales más de 110.000 están alojadas en centros de acogida, declaró la ministra de Asuntos Sociales, Haneen Sayed, en una rueda de prensa.

EEUU utiliza bases militares de Reino Unido

Estados Unidos comenzó a utilizar bases militares británicas para llevar a cabo operaciones defensivas "destinadas a impedir que Irán lance misiles en la región", confirmó este sábado el Ministerio de Defensa de Reino Unido.

Israel afirma haber golpeado aviones militares iraníes

El ejército israelí anunció el sábado haber atacado "16 aviones de la unidad 'Fuerza Quds' de los Cuerpos de los Guardianes de la Revolución de Irán", la unidad de élite del ejército ideológico de la república islámica, en el aeropuerto internacional Mehrabad de Teherán.

Ataques contra Emiratos, explosiones en Baréin y Catar

Emiratos Árabes Unidos informó este sábado de nuevos ataques con misiles y drones "precedentes de Irán", al tiempo que periodistas de AFP reportaron explosiones en Manama, la capital de Baréin, y en Doha, la de Catar.

Represalia por ataque a planta desalinizadora

Irán afirmó el sábado haber golpeado la base naval estadounidense de Juffair, en Baréin, que había sido utilizada anteriormente para lanzar un ataque contra una planta iraní de desalinización de agua.

"En respuesta a la agresión de los terroristas estadounidenses de la base de Juffair contra la planta de desalinización de Qeshm, la base estadounidense fue inmediatamente atacada con misiles de precisión", afirmaron en un comunicado los Guardianes de la Revolución.

Irán dice haber golpeado posiciones en el Kurdistán iraquí

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron haber atacado el sábado a "grupos separatistas" en la región autónoma del Kurdistán iraquí.

Un responsable de un grupo opositor exiliado en Kurdistán dijo a la AFP que posiciones de tres partidos kurdos iraquíes fueron atacados, sin dejar víctimas.

Kuwait reduce su producción de petróleo

La compañía petrolera nacional de Kuwait (KPC) anunció el sábado que había reducido su producción de petróleo de forma "preventiva" debido a los ataques iraníes y las amenazas que se ciernen sobre el estrecho de Ormuz.

Turquía considera enviar cazas a Chipre del Norte

Turquía está considerando enviar aviones de combate F-16 a Chipre del Norte para "garantizar la seguridad" de esta parte de la isla reconocida únicamente por Ankara, informó el sábado una fuente del Ministerio de Defensa turco.

Ataque a dos petroleros

Los Guardianes de la Revolución iraníes, el ejército ideológico del país, afirmaron este sábado haber atacado en el Golfo a dos petroleros, uno de ellos con pabellón de Islas Marshall. En ambos casos se emplearon drones.

Horas antes aseguraron desafiantes que están "a la espera" de las fuerzas estadounidenses que presuntamente escoltarán a los petroleros por ese paso estratégico.

Jordania alza la voz

El portavoz del ejército jordano, el general de brigada Mustafa Hayari, acusó a Irán de haber disparado 119 proyectiles contra su país desde el inicio de la guerra y de atacar "instalaciones vitales".

-Rendición no

"Los enemigos se llevarán a la tumba su deseo de que el pueblo iraní se rinda", dijo el presidente Masud Pezeshkian en un discurso por la televisión pública.

Elección de la nueva Guía Suprema en Irán

La Asamblea de Expertos, el órgano encargado de elegir al próximo guía supremo de Irán, debe reunirse "en las próximas 24 horas", informó este sábado la agencia iraní de noticias Fars.

"Con ayuda de Dios, esta sesión tendrá lugar en las próximas 24 horas", declaró Hosein Mozafari, miembro de la Asamblea de Expertos, citado por Fars.