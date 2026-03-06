RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMUNICADO

Falck Latam aclara que despidos en UCM serán en el ámbito administrativo y no se verá afectada la calidad del servicio

La multinacional, que opera Unidad Coronaria Móvil, emitió un comunicado en el que explica que centralizará parte de la estructura administrativa en Colombia, con el objetivo de fortalecer la coordinación regional y unificar procesos.

La empresa de emergencias médicas Unidad Coronaria Móvil (UCM) anunció el despido 125 trabajadores, debido a una reestructura internacional que realiza el grupo colombiano propietario de la empresa.

El sindicato había informado en la mañana que los despidos podían incluir áreas de atención médica, pero la empresa aclaró que todos los cargos que cesan son administrativos.

La empresa Falck Latam, multinacional que opera Unidad Coronaria Móvil, emitió un comunicado en el que explica que centralizará parte de la estructura administrativa en Colombia.

Afirma que el objetivo es fortalecer la coordinación regional y unificar procesos.

El presidente del Sindicato Médico del Uruguay, José Minarrieta. afirmó este viernes que los despidos alcanzan a personal administrativo y de enfermería. No obstante, la empresa aclaró que no se producirán cambios en el área médica ni asistencial, sino que la reducción de personal será exclusivamente en el ámbito administrativo.

La firma comunica que la calidad del servicio no se verá afectada.

