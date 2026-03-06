Meteorología actualizó la advertencia amarilla por persistencia de lluvias abundantes para 6 departamentos.
Rige nueva actualización de Meteorología por persistencia de lluvias abundantes para 6 departamentos
El fenómeno que rige hasta la hora 03.00 podrá ocasionar algunas puntualmente abundantes (20-40mm) en cortos períodos y tormentas aisladas.
Las principales localidades afectadas son:
Artigas: Baltasar Brum, Bernabé Rivera, Diego Lamas, Javier de Viana, Paso Campamento, Sequeira y Topador.
Cerro Largo: Isidoro Noblía.
Paysandú: Tambores.
Rivera: Todo el departamento.
Salto: Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Fernández, Lluveras, Migliaro, Quintana, Rincón de Valentín y Sarandí de Arapey.
Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Clara, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
