política internacional

Ernesto Talvi fue anunciado como nuevo asesor del Ministerio de Economía de Javier Milei

El ministro de economía Luis Caputo lo anunció en su cuenta de X este sábado: “Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina” .

ernesto talvi.jpg

El gobierno argentino en el marco de nuevos cambios en cargos y nombramientos dio a conocer en las últimas horas la incorporación del uruguayo economista Ernesto Talvi, como asesor en el equipo económico el presidente Javier Milei.

El ministro de economía Luis Caputo lo anunció en su cuenta de X este sábado: “muy contento de anunciar que Ernesto Talvi, economista de extensa trayectoria y reputación, se ha sumado a colaborar con nuestro equipo económico. Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina” .

Talvi fue fundador del sector Ciudadanos, candidato a la presidencia por el Partido Colorado, fue Canciller de la república en 2021, en el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Ahora, se desempeña como investigador visitante del Americas Institute de la universidad de Georgetown en Washington.

También se desempeñaba como investigador en el Real Instituto Elcano, de España y fue director de la iniciativa de política económica y social en América latina la Brookings institution en Washington.

Precisamente desde esta institución realizó un estudio que aborda el comercio entre el Mercosur y la Unión europea.

Talvi en una entrevista con La Nación realizada a fines del 2025, comparó el proceso desinflacionario del Uruguay durante la década de los 90 y la actualidad en Argentina, asegurando además que existe un paralelismo increíble” entre ambos países.

En este sentido Talvi reclamó paciencia a los argentinos como punto estratégico, “porque querer apurar el tranco con la inflación implica muchas veces tasas de intereses muy elevadas, tipo de cambio muy apreciado, más de lo que realmente ocurre en estos procesos. Y finalmente con el apuro se conspira contra la sostenibilidad del plan”.

