Convocan a una nueva marcha por el Día de la mujer; feministas reclaman cumplimiento de la Ley de género

Como todos los años este 8M, por el Día Internacional de la mujer, colectivos de todo el país convocan este domingo a manifestaciones en varios puntos.

En Montevideo la marcha principal, convocada por Vía al 8M, partirá de la Plaza Independencia, a las 18 horas y recorrerá 18 de julio hasta la explanada de la Universidad de la República. Antes habrá espectáculos artísticos desde las 17 horas.

Vía al 8M, nuclea a cerca de 30 organizaciones, e invitan a participar bajo el lema: “8M: acción feminista antiimperialista. Por la soberanía de los pueblos. ¡No pasarán!”.

La Coordinadora de Feminismos integrada por diversos colectivos y organizaciones feministas, en su convocatoria expresan: "Por las mujeres del mundo en resistencia defendiendo la tierra, el agua y la vida. Ante el odio y la violencia patriarcal. Salud a nuestras luchas desde el río al mar. Desde las montañas y los valles, desde los bosques y las selvas. Convencidas de que solo con nosotras otro mundo es posible. ¡ Ni la tierra, ni los cuerpos somos territorios de conquista!".

La proclama que se leerá la realizaron en conjunto ambas organizaciones.

Por otro lado, la Intersocial Feminista le pide al gobierno que garantice el cumplimiento de la Ley de Género y reclama que el Poder Ejecutivo no volvió a convocar mesa de trabajo sobre violencia de género.

La senadora Betiana Díaz del Mpp, dijo que el actual gobierno ha logrado fortalecer mecanismos de seguridad para preservar la vida de mujeres que se encuentran en situaciones de riesgos o hechos de violencia como víctimas.

Marchas en todo el país

En Florida la marcha irá desde la Plaza de la Mujer hasta Plaza Asamblea, y en San José desde la Peatonal Asamblea hasta Plaza 4 de Octubre.

En Las Piedras, la concentración será en el Parque Artigas a las 17 horas y en la ciudad de Canelones, en Rivera y Treinta y Tres, desde las 18.

Desde Centro Cultural de Pando la marcha parte a las 17 horas hacia la plaza principal, donde habrá varias actividades culturales.

En Salto a las 18:30 se encontrarán en la Plaza 33 Orientales y en Paysandú a la misma hora en Parque Guyunusa de la playa municipal.

En Colonia, habrá marchas en Colonia del Sacramento y Juan Lacaze desde las 18 horas, y en valdense desde las 17:30.

En la ciudad de Maldonado habrá en la Fuente de los Lobos marinos y en Piriápolis desde Rotonda Av. Piria y Rambla hasta Plaza Artigas.

En Rocha se hará por primera vez “Mujeres en Movimiento”, una corre caminata con distancias de 3K y 5K.

En Mercedes a las 19 es la concentración en Plaza Artigas, en Durazno a la misma hora en Plaza Sarandí, y en Treinta y Tres la convocatoria es a las 18:30 horas en el Monumento a la mujer.

En Flores es en el Parque Centenario, en Minas en la Pista de skate de la Rambla Esther Moré, en Fray Bentos en la Plaza Rivera y en Tacuarembó en la Plazoleta de la terminal de ómnibus.

Artigas se concentra a las 18 horas en Plaza Batlle, y Melo tiene actividades desde las 15:30 en Plaza constitución.