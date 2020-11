Frente Amplio propuso a Daniel Larrosa en lugar de Nicolás Cendoya en Antel

Larrosa es economista y durante la pasada administración fue gerente de Generación de UTE y asesor del entonces presidente del ente, Gonzalo Casaravilla.

Su nombre y su currículum fueron enviados al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, para que el Poder Ejecutivo eleve al Parlamento la solicitud de venia para su designación.

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo este martes que Larrosa “es una persona con larga trayectoria en la materia”.

“La no presencia de la oposición en su directorio en un hándicap que no debería dejarse. Por eso, hay particular interés en la designación rápida del miembro de la oposición en el directorio de Antel”, sostuvo Miranda en el Parlamento tras una reunión con la bancada.

En una nota a la Mesa Política del Frente Amplio, Cendoya agradeció la designación pero declinó el ofrecimiento, debido a que es investigado por Fiscalía por la desaparición de documentación e irregularidades en la habilitación de una radio en Soriano, durante su gestión como director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec).

Miranda calificó como “injusta” la situación por la que atraviesa Cendoya.