Francia aprobó proyecto de ley que prohíbe a menores de 16 años el uso de redes sociales

Tras más de siete horas de debates, la Asamblea Nacional de Francia aprobó la propuesta de ley por 130 votos a favor y 21 en contra.

La medida, que aún requiere el visto bueno del Senado para entrar en vigor, sigue los pasos de Australia, que en diciembre prohibió el uso de redes sociales a menores de 16 años, un caso pionero a nivel mundial.

El presidente Emmanuel Macron ha hecho de la protección de los menores en internet y de la regulación del tiempo frente a las pantallas uno de los ejes de su segundo mandato, que concluirá en 2027.

"El cerebro de nuestros hijos no está en venta, ni para las plataformas estadounidenses ni para las redes chinas", afirmó Macron en X, celebrando lo que calificó como "una etapa importante".

La agencia francesa de seguridad sanitaria, Anses, alerta sobre los riesgos de estas plataformas, tales como: ciberacoso, comparación constante, exposición a contenidos violentos y trastornos del sueño. Para prevenirlo, los menores de 15 años no podrán abrir nuevas cuentas desde el 1º de septiembre, y las existentes se desactivarán a partir del 1º de enero de 2027.

La ley también establece la prohibición de los celulares en los liceos, medida que ya se aplica en escuelas primarias y secundarias.

La preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes crece a nivel mundial.

Países como España y Dinamarca también estudian restricciones similares, mientras en California un juicio determinará si TikTok, Instagram y YouTube diseñaron sus plataformas para generar adicción en adolescentes.

FUENTE: AFP