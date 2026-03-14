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RESTABLECIMIENTO DE RELACIONES

Estados Unidos izó su bandera en la embajada de Venezuela luego de siete años

La bandera había sido retirada el 14 de marzo de 2019 luego de que en enero Caracas rompió relaciones con Washington en rechazo al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino tras la relección de Maduro en 2018.

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En enero de 2019 Caracas rompió relaciones con Washington en rechazo al reconocimiento del entonces jefe parlamentario Juan Guaidó como presidente interino de un gobierno que en la práctica fue simbólico. Estados Unidos desconoció la primera reelección de Maduro en 2018 al considerarla fraudulenta.

El pasado 5 de marzo Estados Unidos y el gobierno interino de Venezuela encabezado por Delcy Rodríguez, quien fuera vicepresidenta de Maduro al momento de su captura el 3 de enero, acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares.

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"Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos, exactamente siete años después de haber sido retirada", indicó la encargada de negocios Laura Dogu en un mensaje en la cuenta de X de la embajada.

La bandera estadounidense fue retirada el 14 de marzo de 2019 de la embajada en Caracas.

"Ha comenzado una nueva era para las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Seguimos con Venezuela", añadió el texto.

Donald Trump y la mandataria interina de Venezuela han suscrito desde enero acuerdos energéticos y mineros que abren la puerta a la inversión privada y modifican el modelo estatista aplicado por el fallecido Hugo Chávez.

Rodríguez pidió en la víspera el cese de sanciones estadounidenses aplicadas sobre el petróleo y otros negocios. La administración de Trump por su parte ha aliviado algunas sanciones tras la captura de Maduro que favorecen las actividades petroleros y mineras.

Rodríguez anunció además una amnistía a presos políticos bajo la presión de Washington.

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