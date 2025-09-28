Fiscalía se refirió al atentado contra Ferrero y llamó al Estado a "robustecer" la institución

La Fiscalía emitió un comunicado en la tarde de este domingo en el que manifestó preocupación por la "amenaza/atentado" ocurrido en la madrugada contra la fiscal Mónica Ferrero .

"Se informa a la población que afortunadamente tanto la doctora Ferrero como su familia se encuentran bien de salud, más allá del impacto emocional que esta situación genera", expresó en el escrito.

Y agregó: "Se realiza un llamado a todos los estamentos del Estado para robustecer a la Fiscalía y la seguridad de los equipos fiscales, encargados de la persecución penal de los delitos, especialmente aquellos de crimen organizado que tanto daño causan a la sociedad. Las instituciones sólidas son el mejor muro de contención para que este tipo de criminalidad no avance en Uruguay".

Por parte del Poder Ejecutivo habrá dos reuniones: una en el Ministerio del Interior con toda su cúpula, en la tarde de este domingo; y otra en Torre Ejecutiva, en la mañana del lunes. Esta última fue citada por Orsi: irán los ministros Negro y Sandra Lazo (Defensa), además de Ferrero.

El atentado: explosión, disparo y varios vehículos.

La Policía trabaja sobre dos vehículos que fueron hallados, que –se presume– fueron usados por los delincuentes para escapar.

Una camioneta con caja, incendiada en su totalidad, fue hallada en la zona del barrio 40 Semanas, en horas del mediodía. Y en Marconi, fue encontrado un auto Volkswagen Bora negro.

El crimen ocurrió a las cinco de la madrugada. Los autores ingresaron por una azotea, armados y con un artefacto explosivo. Dispararon al menos dos veces y, antes de retirarse, causaron una explosión.

Algunos vidrios estallaron y hubo daños contra parte de la vivienda. No hubo personas heridas, pese a que la fiscal se encontraba en el interior de la casa, junto a familiares.

Los agresores se subieron a una camioneta y huyeron. Si bien había custodia para la fiscal de Corte, los funcionarios estaban en el frente del predio y no advirtieron a los intrusos por la azotea, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

El crimen está a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y de Científica, cuyos efectivos trabajaron en la escena para hacer un relevamiento.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad del lugar y de la zona, a fin de establecer el recorrido de los delincuentes y tratar de identificarlos.