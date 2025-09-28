RECIBÍ EL NEWSLETTER

Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y Red de Fiscales Antidrogas condenaron atentado a Ferrero

La AIAMP rechazó "enfáticamente todo acto que afecte las funciones e independencias de los Fiscales". Para la Red de Fiscales Antidrogas el ataque es "a todos los fiscales contra el crimen organizado".

fiscalia-fachada-ciuda-vieja

La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) condenó "de forma vehemente" el atentado contra la casa de la fiscal de Corte Subrogante, Mónica Ferrero y rechazó "enfáticamente todo acto que afecte las funciones e independencias de los Fiscales".

Además, la entidad expresó su solidaridad con la doctora así como con los integrantes de la Fiscalía General de la Nación.

image
Foto: Subrayado. 
Requisas en el Penal de Libertad tras atentado a la casa de la fiscal Ferrero; incautaron celulares

También la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica expersó su condena y desde ese organismo se indicó que "el ataque contra ella y su familia constituye también un ataque contra las instituciones y el trabajo de todos los fiscales contra el crimen organizado".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RFAI_AIAMP/status/1972406754874102265&partner=&hide_thread=false

En la madrugada de este domingo, dos personas ingresaron a la casa de la fiscal de Corte en Montevideo. Dispararon al menos dos veces, cuando la fiscal se encontraba con familiares allí. No hubo personas heridas.

Los delincuentes, que ingresaron por una azotea, causaron además una explosión, que derivó en daños en ventanas y parte de la vivienda, añadieron fuentes del caso. Enseguida, ambos se subieron a una camioneta y huyeron. Había custodia para la fiscal de Corte, pero estaba ubicada en el frente de la vivienda.

El crimen está a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y de Científica, cuyos efectivos trabajaron en la escena para hacer un relevamiento. Hay dos personas detenidas por este caso.

